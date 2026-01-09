https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kimden-putine-mektup-dostlugumuzla-gurur-duyuyorum-1102607082.html

Kim'den Putin'e mektup: Dostluğumuzla gurur duyuyorum

Rusya'nın en önemli müttefiklerinden biri olan Kuzey Kore'nin lideri Kim, Rus mevkidaşı Putin'e mektup gönderdi. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le aralarındaki paha biçilemez dostane ilişkilerden dolayı gurur duyduğunu belirtti.Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre Kim, Rus mevkidaşı Putin'e bir mektup gönderdi.Kim, yazdığı mektupta Putin'le sahip olduğu dostane ilişkileri en değerli ilişki olarak gördüğünü ve bununla gurur duyduğunu vurguladı.Kuzey Kore lideri, Putin'in politika ve kararlarını koşulsuz olarak desteklemeye devam edeceğinin de altını çizdi.

