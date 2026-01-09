https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kapalicarsi-sorusturmasi-44-kisi-tutuklandi-1102626513.html
Kapalıçarşı soruşturması: 44 kişi tutuklandı
09.01.2026
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuna yönelik olarak Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde 4. dalga operasyonu düzenlendi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketlerle şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu, ardından bu paraların kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu doğrultuda İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 44’ünün tutuklanmasına, 26’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Kapalıçarşı' ve 'Venüs' dosyaları kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
