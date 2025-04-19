https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/kapalicarsi-merkezli-kara-para-operasyonu-1-milyar-lirayi-akladilar-1095512701.html
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu: 1 milyar lirayı akladılar
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu: 1 milyar lirayı akladılar
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunu düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla 1 milyon lirayı dolaşıma... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T11:05+0300
2025-04-19T11:05+0300
2025-04-19T11:05+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
masak
kapalıçarşı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_839538d4ecbcdfc3cc0faeedefd1b36a.jpg
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin,"Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirlendi. Kapalıçarşı'da bir şirketin de 67 paravan şirket aracılığıyla bu paraları akladığı tespit edilirken, bu sayede 1 milyar TL'nin dolaşıma sokulduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.MASAK Raporu ortaya koyduÇalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyada-sahte-kadin-profiliyle-500-milyon-liralik-dolandiricilik-1095205326.html
türki̇ye
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_129:0:777:486_1920x0_80_0_0_0ee68871a085243b68d0b8131f81d9ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak, kapalıçarşı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak, kapalıçarşı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu: 1 milyar lirayı akladılar
İstanbul merkezli dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunu düzenlendi. Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla 1 milyon lirayı dolaşıma soktukları tespit edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin,"Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirlendi. Kapalıçarşı'da bir şirketin de 67 paravan şirket aracılığıyla bu paraları akladığı tespit edilirken, bu sayede 1 milyar TL'nin dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
MASAK Raporu ortaya koydu
Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.