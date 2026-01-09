https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/javier-bardem-gazzeye-verdigi-destek-sonrasi-unlu-film-studyosunca-kara-listeye-alindi-sasirtici-1102608275.html

Javier Bardem, Gazze'ye verdiği destek sonrası ünlü film stüdyosunca kara listeye alındı: 'Şaşırtıcı değil'

Javier Bardem, Gazze'ye verdiği destek sonrası ünlü film stüdyosunca kara listeye alındı: 'Şaşırtıcı değil'

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Gazze'ye verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik sert eleştirileri nedeniyle ABD film yapım...

İspanyol oyuncu ve Oscar ödüllü Javier Bardem, Filistin’e verdiği destek nedeniyle Paramount tarafından kara listeye alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu ve buna şaşırmadığını söyledi.Dune, James Bond Skyfall, Karayip Korsanları serisi ve No Country for Old Men gibi filmlerin Oscar ödüllü oyuncusu Bardem, konuyla ilgili yaptığı medya organı Zeteo'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:İddialar neler?Filmcilerin Suça Ortaklığı Sonlandırma Taahhüdü (Film Workers Pledge to End Complicity) manifestosunu imzalayan oyunculardan biri olan Javier Bardem daha öncede Gazze'ye destek açıklamasında bulunan oyuncular arasında yer alıyor. Söz konusu manifesto, Filistin halkına karşı “soykırım ve apartheid uygulamalarına karışan” İsrail festivallerine, sinemalarına ve yapımlarına katılmamayı taahhüt ediyor.Batı basınına yansıyan haberlere göre İspanyol aktör Javier Bardem'in, başında David Ellison’ın bulunduğu Paramount tarafından aralarında başka Hollywood yıldızlarının da yer aldığı bir kara listeye alındığı öne sürüldü.Söz konusu manifestoyu imzalayanlar arasında Emma Seligman, Boots Riley, Adam McKay, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Gael Garcia Bernal ve Emma Stone bulunuyor.

