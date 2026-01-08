https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yumakli-ankarada-yasanan-su-kesintilerinin-gercek-nedenlerini-gizleyerek-yaniltmaya-yonelik-1102599624.html

Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta

Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da su kesintisi tartışmalarına ilişkin içme ve kullanma suyunu sağlama sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu belirtti... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T22:38+0300

2026-01-08T22:38+0300

2026-01-08T23:11+0300

ankara

i̇brahim yumaklı

türki̇ye

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_722f7f0a14adbf653d13e27b1b8b2519.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlendiğini kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu belirtti.Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bursada-lodos-nedeniyle-bir-kisi-devrilen-bahce-duvarinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1102598400.html

ankara

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, i̇brahim yumaklı, su kesintisi