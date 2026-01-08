https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yumakli-ankarada-yasanan-su-kesintilerinin-gercek-nedenlerini-gizleyerek-yaniltmaya-yonelik-1102599624.html
Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta
2026-01-08T22:38+0300
2026-01-08T22:38+0300
2026-01-08T23:11+0300
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlendiğini kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu belirtti.Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta
22:38 08.01.2026 (güncellendi: 23:11 08.01.2026)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlendiğini kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu belirtti.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir. Su yönetimi, bahane üretme değil, planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devlet Su İşleri, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz."