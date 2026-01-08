Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yumakli-ankarada-yasanan-su-kesintilerinin-gercek-nedenlerini-gizleyerek-yaniltmaya-yonelik-1102599624.html
Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta
Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da su kesintisi tartışmalarına ilişkin içme ve kullanma suyunu sağlama sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu belirtti... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T22:38+0300
2026-01-08T23:11+0300
ankara
i̇brahim yumaklı
türki̇ye
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_722f7f0a14adbf653d13e27b1b8b2519.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlendiğini kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu belirtti.Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bursada-lodos-nedeniyle-bir-kisi-devrilen-bahce-duvarinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1102598400.html
ankara
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5094f2ac2d5e273153f01ada8f242937.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, i̇brahim yumaklı, su kesintisi
ankara, i̇brahim yumaklı, su kesintisi

Yumaklı: Ankara’da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerini gizleyerek yanıltmaya yönelik açıklamalar yapılmakta

22:38 08.01.2026 (güncellendi: 23:11 08.01.2026)
© AA / Mahmut Serdar Alakuşsu kesintisi
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ankara'da su kesintisi tartışmalarına ilişkin içme ve kullanma suyunu sağlama sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu belirtti. Yumaklı bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da yaşanan su kesintilerinin gerçek nedenlerinin gizlendiğini kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunulduğunu belirtti.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu içme ve kullanma suyunu sağlama görevi, yetkisi ve sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sorumluluğu yerine getiremeyenlerin, beceriksizliklerini başka kurumlara havale etmeye çalışması kabul edilemez ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, yıllardır yenilenmeyen altyapıların, göz ardı edilen yatırımların ve yüksek su kayıp-kaçak oranlarının ortada olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir. Su yönetimi, bahane üretme değil, planlama, zamanında yatırım yapma, kaynakları doğru yönetme ve hesap verebilme işidir. Belediyeler artık sorumluluktan kaçmayı değil, görevlerini yerine getirmeyi tercih etmelidir. Devlet Su İşleri, görev alanı çerçevesinde üzerine düşeni yapmış, verileriyle ve açıklamalarıyla durumu şeffaf biçimde ortaya koymuştur. Bakanlık olarak, ülkemizin su kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yatırımlara bütün hızımızla devam edeceğiz."
Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle üzerine metruk binanın bahçe duvarı çöken kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
TÜRKİYE
Bursa'da lodos nedeniyle bir kişi devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti
19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала