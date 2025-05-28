https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/beklenen-dava-basladi-istanbul-barosu-baskani-ibrahim-kaboglu-ve-10-yonetici-hakim-karsisinda-1096589069.html

Beklenen dava başladı: İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetici hakim karşısında

Beklenen dava başladı: İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetici hakim karşısında

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yöneticinin terör propagandası suçlamasıyla yargılandığı dava Silivri'de başladı. 12 yıla kadar hapis istemi var.

2025-05-28T13:03+0300

2025-05-28T13:03+0300

2025-05-28T13:03+0300

türki̇ye

i̇brahim kaboğlu

fırat epözdemir

silivri

suriye

i̇stanbul barosu

chp

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandığı önemli dava başladı. Sanıklar, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla 12'şer yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Fırat Epözdemir dahil 9 tutuksuz sanık katıldı.Duruşmada kimler hazır bulundu?İstanbul Barosu davası büyük ilgi gördü. Duruşmayı izleyenler arasında:İddianame detayları ve suçlamalarBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın başlama nedeni açıklanıyor. İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.İddianameye göre, PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü mensubu olduğu belirtilen ve Suriye'de güvenlik güçleriyle çatışmada etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkındaki paylaşım suçlamaların temelini oluşturuyor.Savcılığın i̇ddialarıBaşsavcılık iddianamesinde şu değerlendirmelere yer veriyor:Terör propagandası iddiası: Sanıkların yaptıkları açıklamayla terör örgütü mensuplarını gazeteci olarak nitelendirdikleri, güvenlik güçlerinin faaliyetini savaş suçu olarak değerlendirdikleri ileri sürülüyor.Yanıltıcı bilgi iddiası: Baronun sosyal medya paylaşımının "devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı" öne sürülüyor.Talep edilen cezalarİddianamede sanıklar için aşağıdaki cezalar talep ediliyor:Olayla i̇lgili geçmiş gelişmelerİstanbul Barosu yöneticileri hakkında daha önce şu adımlar atılmıştı:7 Ocak'ta: Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin savcılıkça ifadeleri alındı Adalet Bakanlığı süreci: Kovuşturma için bakanlıktan izin talep edildi Hukuk davası: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldıİstanbul 2. asliye hukuk mahkemesi kararıMahkeme daha önce Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve yeni seçim yapılmasına karar vermişti.Bu dava, Türkiye'de baro özerkliği ve avukat hakları açısından yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-itirafci-seyfi-beyaz-tahliye-edildi-1096587359.html

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