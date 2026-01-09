Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/goretti-firtinasi-avrupayi-vurdu-fransada-380-bin-hane-elektriksiz-kaldi-1102627299.html
Goretti Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Fransa’da 380 bin hane elektriksiz kaldı
Goretti Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Fransa’da 380 bin hane elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Goretti Fırtınası, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 200 kilometreyi aşan... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T21:43+0300
2026-01-09T21:43+0300
dünya
avrupa
fransa
i̇ngiltere
elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
elektrik zammı
elektrik santrali
elektrik kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102627128_0:0:919:517_1920x0_80_0_0_6140c3ff6362e8b17a5dfdc40fbec041.jpg
Goretti Fırtınası, bir haftadır devam eden yoğun kar yağışının ardından etkisini sürdürüyor.Fransa’nın elektrik dağıtım şirketi Enedis, yaklaşık 380 bin hanede elektrik kesintisinin yaşandığını açıkladı. Yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Manche bölgesinde rüzgar hızının saatte 216 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.Fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Seine-Maritime bölgesinde bir ağacın yerleşim alanına düşmesine rağmen can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Fransa’nın kuzeybatısında liman duvarlarını aşan dev dalgalar görülürken, Dieppe başta olmak üzere bazı limanlar ve yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.İngiltere ve Galler’de rüzgar hızının 160 kilometreye ulaştığı açıklanırken, Meteoroloji Ofisi kıyı bölgeleri için 'tehlikeli koşullar' uyarısı yaptı. İngiltere’nin güneybatısında 42 bin hanenin elektriği kesildi. Almanya’nın kuzeyinde ise Elli Fırtınası etkili oldu. Hamburg ve Bremen’de okullar tatil edilirken, uzun mesafeli tren seferleri iptal edildi. Alman Meteoroloji Servisi, kuzey bölgelerde 15 santimetreye kadar kar beklendiğini açıkladı.Yetkililer, hafta boyunca Avrupa genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı kazalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Son olarak Arnavutluk’un Dıraç kentinde sel sularında kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/berlinde-buyuk-elektrik-kesintisi-45-bin-hane-karanlikta-kaldi-1102476313.html
fransa
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102627128_122:0:811:517_1920x0_80_0_0_1d3081df5a1692d892a050bfc46f72bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, i̇ngiltere, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi
avrupa, fransa, i̇ngiltere, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik zammı, elektrik santrali, elektrik kesintisi

Goretti Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Fransa’da 380 bin hane elektriksiz kaldı

21:43 09.01.2026
© AP PhotoFransa'da Goretti Fırtınası
Fransa'da Goretti Fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
Abone ol
Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Goretti Fırtınası, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 200 kilometreyi aşan rüzgarların etkili olduğu Fransa’da yaklaşık 380 bin hane elektrik kesintisi yaşadı.
Goretti Fırtınası, bir haftadır devam eden yoğun kar yağışının ardından etkisini sürdürüyor.
Fransa’nın elektrik dağıtım şirketi Enedis, yaklaşık 380 bin hanede elektrik kesintisinin yaşandığını açıkladı. Yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Manche bölgesinde rüzgar hızının saatte 216 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.
Fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Seine-Maritime bölgesinde bir ağacın yerleşim alanına düşmesine rağmen can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Fransa’nın kuzeybatısında liman duvarlarını aşan dev dalgalar görülürken, Dieppe başta olmak üzere bazı limanlar ve yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İngiltere ve Galler’de rüzgar hızının 160 kilometreye ulaştığı açıklanırken, Meteoroloji Ofisi kıyı bölgeleri için 'tehlikeli koşullar' uyarısı yaptı. İngiltere’nin güneybatısında 42 bin hanenin elektriği kesildi.
Almanya’nın kuzeyinde ise Elli Fırtınası etkili oldu. Hamburg ve Bremen’de okullar tatil edilirken, uzun mesafeli tren seferleri iptal edildi. Alman Meteoroloji Servisi, kuzey bölgelerde 15 santimetreye kadar kar beklendiğini açıkladı.
Yetkililer, hafta boyunca Avrupa genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı kazalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Son olarak Arnavutluk’un Dıraç kentinde sel sularında kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Berlin elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
4 Ocak, 20:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала