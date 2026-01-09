https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/goretti-firtinasi-avrupayi-vurdu-fransada-380-bin-hane-elektriksiz-kaldi-1102627299.html

Goretti Fırtınası Avrupa’yı vurdu: Fransa’da 380 bin hane elektriksiz kaldı

Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Goretti Fırtınası, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 200 kilometreyi aşan... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T21:43+0300

2026-01-09T21:43+0300

2026-01-09T21:43+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102627128_0:0:919:517_1920x0_80_0_0_6140c3ff6362e8b17a5dfdc40fbec041.jpg

Goretti Fırtınası, bir haftadır devam eden yoğun kar yağışının ardından etkisini sürdürüyor.Fransa’nın elektrik dağıtım şirketi Enedis, yaklaşık 380 bin hanede elektrik kesintisinin yaşandığını açıkladı. Yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Manche bölgesinde rüzgar hızının saatte 216 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.Fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Seine-Maritime bölgesinde bir ağacın yerleşim alanına düşmesine rağmen can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Fransa’nın kuzeybatısında liman duvarlarını aşan dev dalgalar görülürken, Dieppe başta olmak üzere bazı limanlar ve yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.İngiltere ve Galler’de rüzgar hızının 160 kilometreye ulaştığı açıklanırken, Meteoroloji Ofisi kıyı bölgeleri için 'tehlikeli koşullar' uyarısı yaptı. İngiltere’nin güneybatısında 42 bin hanenin elektriği kesildi. Almanya’nın kuzeyinde ise Elli Fırtınası etkili oldu. Hamburg ve Bremen’de okullar tatil edilirken, uzun mesafeli tren seferleri iptal edildi. Alman Meteoroloji Servisi, kuzey bölgelerde 15 santimetreye kadar kar beklendiğini açıkladı.Yetkililer, hafta boyunca Avrupa genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı kazalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Son olarak Arnavutluk’un Dıraç kentinde sel sularında kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

