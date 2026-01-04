Türkiye
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin bazı bölgeleri tamamen karanlığa gömülürken, on binlerce... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
Berlin’de meydana gelen elektrik kesintisinin yaklaşık 45 bin haneyi etkilemesi bekleniyor.Kentte hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine dikkat çekilirken, uzmanlar kesintinin Perşembe gününe kadar sürebileceğini duyurdu.Öte yandan elektrik kesintisine neden olan yangının çıktığı kablo köprüsünde polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.
Berlin'de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı

20:42 04.01.2026
© AP PhotoBerlin elektrik kesintisi
Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin bazı bölgeleri tamamen karanlığa gömülürken, on binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Berlin’de meydana gelen elektrik kesintisinin yaklaşık 45 bin haneyi etkilemesi bekleniyor.
Kentte hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine dikkat çekilirken, uzmanlar kesintinin Perşembe gününe kadar sürebileceğini duyurdu.
Öte yandan elektrik kesintisine neden olan yangının çıktığı kablo köprüsünde polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.
