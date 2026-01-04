https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/berlinde-buyuk-elektrik-kesintisi-45-bin-hane-karanlikta-kaldi-1102476313.html
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin bazı bölgeleri tamamen karanlığa gömülürken, on binlerce... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T20:42+0300
2026-01-04T20:42+0300
2026-01-04T20:42+0300
dünya
almanya
elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
elektrik faturası
elektrik zammı
elektrik kesintisi
elektrik santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_0:126:1062:723_1920x0_80_0_0_957b3990bb75d3c03ae8e77c017885d3.jpg
Berlin’de meydana gelen elektrik kesintisinin yaklaşık 45 bin haneyi etkilemesi bekleniyor.Kentte hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine dikkat çekilirken, uzmanlar kesintinin Perşembe gününe kadar sürebileceğini duyurdu.Öte yandan elektrik kesintisine neden olan yangının çıktığı kablo köprüsünde polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/kuzey-makedonyada-elektrik-alarmi-yakit-krizi-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1102216654.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102476142_27:0:1036:757_1920x0_80_0_0_89ce16a521e7fd6ba1059a39555e1693.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik zammı, elektrik kesintisi, elektrik santrali
almanya, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik zammı, elektrik kesintisi, elektrik santrali
Berlin’de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane karanlıkta kaldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin bazı bölgeleri tamamen karanlığa gömülürken, on binlerce kişi elektriksiz kaldı.
Berlin’de meydana gelen elektrik kesintisinin yaklaşık 45 bin haneyi etkilemesi bekleniyor.
Kentte hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine dikkat çekilirken, uzmanlar kesintinin Perşembe gününe kadar sürebileceğini duyurdu.
Öte yandan elektrik kesintisine neden olan yangının çıktığı kablo köprüsünde polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.