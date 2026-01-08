https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-yarin-tbmmye-sunulacak-1102587619.html

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yarın TBMM'ye sunulacak

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı için kritik adım atılıyor. AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifini yarın TBMM... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T15:35+0300

2026-01-08T15:35+0300

2026-01-08T15:35+0300

ekonomi̇

en düşük emekli maaşı

emekli

emekli maaşı

tbmm

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg

AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti milletvekilleri, Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan teklifin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.Rakam bugün netleşecekTeklifte yer alacak en düşük emekli maaşı tutarı, bugün gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısının ardından kesinleşecek. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.Beklenen artış: 18 bin 938 liraHalihazırda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara yüzde 12,19 oranındaki zam yansıtılması halinde, 2026 yılında en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.Asgari ücret işveren desteği de teklifteKanun teklifinde ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Düzenlemenin, işverenlerin mali yükünü hafifletmesi hedefleniyor.Fahiş site aidatlarına sıkı denetimGüler’in yarın sunacağı bir diğer teklif ise “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikayetleri doğrultusunda hazırlanan fahiş site aidatları düzenlemesi olacak. Buna göre; demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler önce yönetimlerce projelendirilecek, teklifler alınacak ve kat maliklerinin onayı olmadan aidat toplanamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-bedelli-askerlik-ucretini-acikladi-1102578939.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en düşük emekli maaşı, emekli, emekli maaşı, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)