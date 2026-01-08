https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-yarin-tbmmye-sunulacak-1102587619.html
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yarın TBMM'ye sunulacak
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşı için kritik adım atılıyor. AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifini yarın TBMM... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T15:35+0300
2026-01-08T15:35+0300
2026-01-08T15:35+0300
ekonomi̇
en düşük emekli maaşı
emekli
emekli maaşı
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg
AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti milletvekilleri, Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan teklifin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.Rakam bugün netleşecekTeklifte yer alacak en düşük emekli maaşı tutarı, bugün gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısının ardından kesinleşecek. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.Beklenen artış: 18 bin 938 liraHalihazırda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara yüzde 12,19 oranındaki zam yansıtılması halinde, 2026 yılında en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.Asgari ücret işveren desteği de teklifteKanun teklifinde ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Düzenlemenin, işverenlerin mali yükünü hafifletmesi hedefleniyor.Fahiş site aidatlarına sıkı denetimGüler’in yarın sunacağı bir diğer teklif ise “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikayetleri doğrultusunda hazırlanan fahiş site aidatları düzenlemesi olacak. Buna göre; demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler önce yönetimlerce projelendirilecek, teklifler alınacak ve kat maliklerinin onayı olmadan aidat toplanamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-bedelli-askerlik-ucretini-acikladi-1102578939.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec59695d08177d9f874104c65199041f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
en düşük emekli maaşı, emekli, emekli maaşı, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
en düşük emekli maaşı, emekli, emekli maaşı, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yarın TBMM'ye sunulacak
En düşük emekli maaşı için kritik adım atılıyor. AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı’na sunacak. Rakam, bugün yapılacak değerlendirme sonrası netleşecek.
AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti milletvekilleri, Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan teklifin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.
Teklifte yer alacak en düşük emekli maaşı tutarı, bugün gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısının ardından kesinleşecek. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.
Beklenen artış: 18 bin 938 lira
Halihazırda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara yüzde 12,19 oranındaki zam yansıtılması halinde, 2026 yılında en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.
Asgari ücret işveren desteği de teklifte
Kanun teklifinde ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Düzenlemenin, işverenlerin mali yükünü hafifletmesi hedefleniyor.
Fahiş site aidatlarına sıkı denetim
Güler’in yarın sunacağı bir diğer teklif ise “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikayetleri doğrultusunda hazırlanan fahiş site aidatları düzenlemesi olacak. Buna göre; demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler önce yönetimlerce projelendirilecek, teklifler alınacak ve kat maliklerinin onayı olmadan aidat toplanamayacak.