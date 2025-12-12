Türkiye
Mahkeme tarihi açıklandı: Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamındaki davanın tarihi açıklandı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB'de yolsuzluk davasının tarihi açıklandı. İmamoğlu ve diğer sanıklar 9 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme 9 Mart'ta görülmeye başlanacak

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
TÜRKİYE
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
25 Kasım, 11:29
