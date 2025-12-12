https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/imamoglu-9-martta-hakim-karsisina-cikacak-1101755640.html
Mahkeme tarihi açıklandı: Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Mahkeme tarihi açıklandı: Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamındaki davanın tarihi açıklandı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB'de yolsuzluk davasının tarihi açıklandı. İmamoğlu ve diğer sanıklar 9 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme 9 Mart'ta görülmeye başlanacakİBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
16:55 12.12.2025 (güncellendi: 17:03 12.12.2025)
İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamındaki davanın tarihi açıklandı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB'de yolsuzluk davasının tarihi açıklandı. İmamoğlu ve diğer sanıklar 9 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Mahkeme 9 Mart'ta görülmeye başlanacak
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.