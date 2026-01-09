https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekol-tvye-kara-para-sorusturmasi-4-isim-dosyaya-alindi-1102600741.html

Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı

Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV'yle ilgili kara para iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mali suçlar... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV kanalı hakkında soruşturma başlattı.Kara para iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iş insanı Mübariz Mansimov ve Veysel Şahin'le birlikte Ekol TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dosyada yer alan isimler arasında bulunuyor.Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Takvim'in haberine göre; sürecin savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

