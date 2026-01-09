Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekol-tvye-kara-para-sorusturmasi-4-isim-dosyaya-alindi-1102600741.html
Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı
Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV'yle ilgili kara para iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mali suçlar... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T00:33+0300
2026-01-09T00:51+0300
türki̇ye
ekol
ekol tv
ersan şen
kara para
kara para aklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063612_31:0:639:342_1920x0_80_0_0_59073c5cf534bbd6127c3546e18de776.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV kanalı hakkında soruşturma başlattı.Kara para iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iş insanı Mübariz Mansimov ve Veysel Şahin'le birlikte Ekol TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dosyada yer alan isimler arasında bulunuyor.Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Takvim'in haberine göre; sürecin savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ekol-tv-kapandi-kanaldan-ilk-aciklama-1102064271.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063612_107:0:563:342_1920x0_80_0_0_da0b6201cccdc4aaf413c48d0578d9b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekol, ekol tv, ersan şen, kara para, kara para aklama
ekol, ekol tv, ersan şen, kara para, kara para aklama

Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı

00:33 09.01.2026 (güncellendi: 00:51 09.01.2026)
© Fotoğraf : Ekol Tv EKOL TV
EKOL TV - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© Fotoğraf : Ekol Tv
Abone ol
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV'yle ilgili kara para iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mali suçlar kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV kanalı hakkında soruşturma başlattı.
Kara para iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iş insanı Mübariz Mansimov ve Veysel Şahin'le birlikte Ekol TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dosyada yer alan isimler arasında bulunuyor.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Takvim'in haberine göre; sürecin savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
EKOL TV - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
TÜRKİYE
EKOL TV kapanıyor: Kanaldan ilk açıklama
22 Aralık 2025, 17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала