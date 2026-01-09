https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekol-tvye-kara-para-sorusturmasi-4-isim-dosyaya-alindi-1102600741.html
Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı
Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV'yle ilgili kara para iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mali suçlar... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T00:33+0300
2026-01-09T00:33+0300
2026-01-09T00:51+0300
türki̇ye
ekol
ekol tv
ersan şen
kara para
kara para aklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063612_31:0:639:342_1920x0_80_0_0_59073c5cf534bbd6127c3546e18de776.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV kanalı hakkında soruşturma başlattı.Kara para iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iş insanı Mübariz Mansimov ve Veysel Şahin'le birlikte Ekol TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dosyada yer alan isimler arasında bulunuyor.Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Takvim'in haberine göre; sürecin savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ekol-tv-kapandi-kanaldan-ilk-aciklama-1102064271.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063612_107:0:563:342_1920x0_80_0_0_da0b6201cccdc4aaf413c48d0578d9b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekol, ekol tv, ersan şen, kara para, kara para aklama
ekol, ekol tv, ersan şen, kara para, kara para aklama
Ekol TV'ye kara para soruşturması: 4 isim dosyaya alındı
00:33 09.01.2026 (güncellendi: 00:51 09.01.2026)
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yayın hayatını sonlandıran Ekol TV'yle ilgili kara para iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mali suçlar kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV kanalı hakkında soruşturma başlattı.
Kara para iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde iş insanı Mübariz Mansimov ve Veysel Şahin'le birlikte Ekol TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen de dosyada yer alan isimler arasında bulunuyor.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Takvim'in haberine göre; sürecin savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.