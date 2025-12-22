https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ekol-tv-kapandi-kanaldan-ilk-aciklama-1102064271.html

EKOL TV kapanıyor: Kanaldan ilk açıklama

EKOL TV kapanıyor: Kanaldan ilk açıklama

İki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol Tv kanalı yayın hayatına son verdi. Kanaldan yapılan açıklamada son dönemde yaşanan maddi sıkıntılar gerekçe...

Ekol Tv yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla kanalın faaliyetlerini sonlandırdı.Kanalın internet sitesinden yapılan açıklamada ''Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır. Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız'' denildi.

