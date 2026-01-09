Edirne Belediyesi'nden 'şebeke suyuna kimyasal karıştığı' iddialarına ilişkin açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/edirne-belediyesinden-sebeke-suyuna-kimyasal-karistigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1102622592.html

Edirne Belediyesi şebeke suyuna kimyasal karıştığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.'İnsan sağlığını tehdit eden bir durum yok'Belediyeden yapılan açıklamada, kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığı belirtildi.Düzenli analiz yapılıyorAçıklamada, içme suyunun arıtma tesislerinde düzenli olarak analiz edildiği vurgulanarak, "Şebeke suyuna kimyasal madde karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. İddia edildiği gibi aşırı kimyasal kullanımı, yanık, zehirlenme ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle baraj havzalarına doğal yollarla taşınan maddelerin bazı bölgelerde geçici toprak kokusuna yol açabildiği aktarılan açıklamada, bunun kirlilik anlamına gelmediği ve sağlık açısından risk oluşturmadığı kaydedildi.Açıklamada, kamuoyunu yanıltarak korku ve panik oluşturmaya yönelik paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan Edirne Belediyesinin resmi açıklamalarını takip etmeleri istendi.

