Ankaralılar dikkat: Su kesintileri sona eriyor, saat verildi
Ankaralılar dikkat: Su kesintileri sona eriyor, saat verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 16.00 itibarıyla Ankara genelindeki su kesintisinin sona ereceğini duyurdu. ASKİ ekiplerinin Çamlıdere Barajı’ndaki... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi su kesintilerinin sona erdiğini açıkladı.Ankara'da su kesintileri: Basınç düşüklüğü sebepli kesintiler bitiyorBelediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde:
15:51 09.01.2026
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 16.00 itibarıyla Ankara genelindeki su kesintisinin sona ereceğini duyurdu. ASKİ ekiplerinin Çamlıdere Barajı’ndaki çalışmalarını tamamladığı, 3. platformun aktif hale getirildiği ve 27 pompanın çalışır duruma getirildiği açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi su kesintilerinin sona erdiğini açıkladı.

Ankara'da su kesintileri: Basınç düşüklüğü sebepli kesintiler bitiyor

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde:
DUYURU Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir.
