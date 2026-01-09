DSİ'den İzmir'e içme suyu sağlayan kuyularla ilgili açıklama: 'İZSU taleplerinin tamamına olumlu yanıt verildi'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/dsiden-izmire-icme-suyu-saglayan-kuyularla-ilgili-aciklama-izsu-taleplerinin-tamamina--olumlu-yanit-1102613442.html

DSİ'den İzmir'e içme suyu sağlayan kuyularla ilgili açıklama yaptı.DSİ'den yapılan açıklamada, İzmir'in su ihtiyacının yıllık ortalama 250 milyon metreküp olduğu, bu suyun yüzde 70'inin yer altı suyu kaynaklarından, yüzde 30'unun ise depolama tesislerinden karşılandığı belirtildi.'İZSU tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerine olumlu yanıt verildi'Belediyelerin yer altı su kullanımı ve yeni kuyu açmasının kurumun izniyle yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda İzmir genelinde 2023 yılı sonuna kadar kurumumuz tarafından İZSU için toplamda 840 yer altı suyu kullanma belgesi düzenlenmiştir. Havzalardaki yer altı suyu seviyeleri düşmüş olmasına rağmen mevcut içme suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak, bu kuyulara ilaveten 2024'te 61, 2025'te ise 200 yeni kuyu/yenileme kuyu belgesi verilmiştir. Yani açıklamaların aksine son 2 yılda İZSU tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına il genelinde içme suyu problemi yaşanmaması adına olumlu yanıt verilmiştir. Ayrıca, DSİ tarafından açılan araştırma ve işletme kuyularından toplam 13 kuyu devir, kira yöntemiyle İZSU'nun kullanımına verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yer altı kuyularından içme suyu sağlanması kapsamında kuyuların bakımlarının yapılarak ivedilikle devreye alınması ve süratle ilave kuyuların açılması hususlarında geç kalındığı, bu dönemde su ihtiyacının barajlardan karşılandığı bildirildi.Bu durumun barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:'2025'te Sarıkız ve Göksu kaynaklarından 11 kuyuya izin verildi'Açıklamada, İzmir'e Manisa Saruhanlı Sarıkız kaynaklarından yılda 45 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığına dikkati çekildi.Sarıkız bölgesinde 24 adet DSİ tarafından açılan, 14 adet de İZSU'nun kendi imkanlarıyla açtırdığı toplam 38 sondaj kuyusu bulunduğu aktarılan açıklamada, geçmiş yıllarda açılan bu kuyularda meydana gelen çekilmeler nedeniyle pompaların verimlerinin düştüğü, bazı sondaj kuyularının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.Açıklamada, İZSU'nun kullanılamaz hale gelen bu kuyular için yenileme başvuruları yaptığına işaret edilerek, "Eski kuyuların kapatılması şartı ve 45 milyon metreküplük tahsis aşılmayacak şekilde 5 kuyuda yenileme yapılmasına izin verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü diğer bir talebinde kullanılamaz durumda olan eski 6 kuyunun daha kapatılması şartıyla 6 yeni kuyu açmak istediklerini DSİ'ye bildirmiştir. Böylece 2025 yılında Sarıkız ve Göksu kaynaklarından toplamda 11 kuyuya izin verilmiştir." bilgisi verildi.İzmir'e Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından ise yılda 63 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığı vurgulanan açıklamada, Göksu bölgesinde 22 kuyunun DSİ tarafından açıldığı bildirildi.Açıklamada, İZSU'nun kullanılamaz hale gelen bu kuyular için yenileme başvuruları yaptığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

