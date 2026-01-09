Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi var? Planlı ve plansız su kesintileri duyurusu
Ankara'da yaz aylarının sonundan itibaren başlayan su kesintileri farklı ilçelerde sürüyor. Peki 9 Ocak tarihinde Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Su kesintileri kaç saat sürecek?
ASKİ, günlük su kesintileri duyurusunu paylaştı. Ankara'da 9 Ocak itibarıyla hangi ilçelerde su kesik olacak?
YENİMAHALLE
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 07:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:00:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda, 09.01.2026 tarihinde 09.00 İle 23.00 saatleri arasında 12 saat süreli aşağıda belirtilen ilçelerde su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Barış Mahallesi , Çamlıca Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi , Turgut Özal Mahallesi , Özevler Mahallesi , Aşşağı Yahyalar Mahallesi , Uğur Mumcu Mahallesi , Serhat Mahallesi , Ostim (Üst Kotları) , Tepealtı Mahallesi , Güzelyaka Mahallesi , Güventepe Mahallesi , Kayalar (Alt Kotları ) , Kalatepe (Alt Kotları) , Pamuklar (Alt Kotları), Varlık Mahallesi , Yeniçağ Mahallesi , Ragıp Tüzün Mahallesi , Çarşı Mahallesi , Işınlar Mahallesi , Gayret Mahallesi , Gazi Mahallesi , Macun Mahallesi , Kentkoop Mahallesi , İlk Yerleşim Mahallesi , İnönü Mahallesi , Batı sitesi Mahallesi , Yeni Batı Mahallesi , Ergazi Mahallesi , Cumhuriyet Mahallesi , Çakırlar Mahallesi , Kardelen Mahallesi , Susuz Mahallesi , Ata Mahallesi , Esentepe Mahallesi , Anadolu Mahallesi , Karşıyaka Mahallesi , Yukarı Yahyalar Mahallesi , Yeşilevler Mahallesi , Ergenekon (Alt Kotlar) Mahallesi
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 08:15:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 19:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Kahramankazan Merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım ve depoya gelen hatta elektrik arızası nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih: 09.01.2026 saat 08:15 - 09.01.2026 19:00 e kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:00:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 Cuma günü 09.00–23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi üst kotları, Üniversiteliler mahallesi üst kotları, Dodurga mahallesi alt kotları, Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş mahalleleri.
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:00:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 Cuma günü 09.00–23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler GÖLBAŞI:Tulum taş,Koparan,Hallaçlı,Karaoğlan,Oğulbey,Yağlıpınar,Ahiboz,Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepe yurt, Kırıklı ve İncek mahallesinin bir kısmı. ETİMESGUT:Fevziye mahallesi. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI:Tulum taş,Koparan,Hallaçlı,Karaoğlan,Oğulbey,Yağlıpınar,Ahiboz,Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepe yurt, Kırıklı ve İncek mahallesinin bir kısmı. ETİMESGUT:Fevziye mahallesi.
MAMAK
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 21:00:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 Cuma günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler
Etkilenen Yerler: MAMAK: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk, Köstence mahalleleri Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
KEÇİÖREN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:20:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:55:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 cuma günü 09.20–23.55 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: N5 zonu kesintiden etkilenen mahalleler ayvalı- etlik -incirli -19 mayıs-kuşçağız-tepebaşı-şenlik-pınarbaşı-uyanış-köşk-23 nisan- adnan menderes -aktepe -yeşiltepe-bağlarbaşı- ve çaldıran mahalleleri
ÇUBUK
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 17:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda; bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Yenice Mahallesi Taşpınar Mahallesi
NALLIHAN
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 17:20:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 11:55:00
Detay: Plansız su kesintisi: Nallıhan ilçesi Hacı bey mahallesinde bulunan 200 tonluk depomuza içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda yıldırım düşmesinden dolayı depo seviyesi düştüğünden yüksek kotlara su verilemektedir.
Etkilenen Yerler: Hacıbey mahallesi-Atatürk mahallesi-Aliağa mahallesi-Yazı mahallesi
NALLIHAN
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 17:20:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 17:00:00
Detay: Plansız su kesintisi: Nallıhan ilçesi Hacı bey mahallesinde bulunan 200 tonluk depomuza içme suyu sağlayan terfi istasyonunda motor arızasından n dolayı depo seviyesi düştüğünden yüksek kotlara su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Hacıbey mahallesi-Atatürk mahallesi-Aliağa mahallesi-Yazı mahallesi
ALTINDAĞ
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 9.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:00:00
Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 Cuma günü 09.00–23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Önder Mahallesi(Alt Kotlar),Ulubey Mahallesi, Güneşevler Mahallesi,Yıldıztepe Mahallesi(Üst kotlar),Doğantepe Mahallesi(Alt Kotlar
AKYURT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 7.01.2026 22:45:00
Tamir Tarihi: 9.01.2026 23:55:00
Detay: Akyurt bölgesinde, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanmakta olan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Ocak 2026 Perşembe günü 00.00 – 09.00 saatleri arasında, bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü nedeniyle yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Akyurt Yıldırım Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Timurhan Mahallesi, Galaba Mahallesi, Cücük Mahallesi, Büğdüz, Balıkhisar Sanayi Bölgesi, Güzelhisar Sanayi Bölgesi, Şehler Sanayi Bölgesi, Sarcalar Mahallesi ve Sanayi Bölgesi etkilenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
