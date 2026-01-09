https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/doktor-hatasi-nedeniyle-bagirsaginin-kesildigini-soylemisti-oyuncu-asli-bekiroglu-yeniden-ameliyat-1102608796.html

Doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini söylemişti: Oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oldu

Miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini belirten ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oldu. 09.01.2026

Miyom ameliyatı sırasında doktorun yanlışlıkla bağırsağını kestiğini ve bu nedenle sağlık sorunları yaşadığını anlatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeniden ameliyat masasına yattı. Bekiroğlu hastane odasından fotoğrafını da 'Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim' notuyla paylaştı.Bacağımdan parça alınacakÜnlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda miyom ameliyatında doktor hatası nedeniyle bağırsağının 7 santimetre kesildiğini ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlatmıştı. Bekiroğlu, "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim" demişti. Yeniden ameliyat masasına yattıBekiroğlu yeniden ameliyat oldu. Operasyon sonrası yayımladığı ilk mesajında; "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim." notunu düştü.

