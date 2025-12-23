Türkiye
Hülya Avşar, 10 milyonluk aracıyla kaza yaptı
Hülya Avşar, 10 milyonluk aracıyla kaza yaptı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde kaza yaptı. Fren yerine gaza bastığı ortaya çıkan ünlü ismin 10 milyonluk aracı büyük hasar aldı.
Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde doğum günü hediyesi olan otomobiliyle kaza yaptı. Avşar'ın fren yerine gaza bastığı ortaya çıktı.10 milyon değerindeki aracı büyük hasar aldıHülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı. Habertürk'ün haberine göre, Hülya Avşar, fren yerine gaza bastı. Duvarın arkasında deniz vardı. Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı tamir edildi.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde kaza yaptı. Fren yerine gaza bastığı ortaya çıkan ünlü ismin 10 milyonluk aracı büyük hasar aldı.
Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde doğum günü hediyesi olan otomobiliyle kaza yaptı. Avşar'ın fren yerine gaza bastığı ortaya çıktı.

10 milyon değerindeki aracı büyük hasar aldı

Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı. Habertürk'ün haberine göre, Hülya Avşar, fren yerine gaza bastı. Duvarın arkasında deniz vardı. Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı tamir edildi.
