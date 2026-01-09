https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/disisleri-bakani-fidan-sdgnin-10-mart-mutabakatina-uymasi-gerekiyor-1102623750.html
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda konuştu. Suriye'nin... 09.01.2026
Bugünkü toplantıda bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:10 Mart Mutabakatı nedir?
suriye
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerekiyor
17:21 09.01.2026 (güncellendi: 17:27 09.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı’nda konuştu. Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara değinen Bakan Fidan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini söyledi.
Bugünkü toplantıda bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Yemen’de, Somali’de, Sudan’da, Suriye’de olanlarla ilgili görüş alış verişinde bulunduk.
Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu, yakından takip ediyoruz. Suriye’de kamu düzeninin sağlanması önemli.
SDG’nin de 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz.
10 Mart Mutabakatı nedir?
Suriye'nin geçiş hükümeti lideri Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan 8 maddelik bir çerçeve anlaşma 10 Mart 2025 tarihinde imzalandı.
ABD arabuluculuğunda gerçekleşen bu mutabakat, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini esas alarak, SDG'nin kontrolündeki bölgelerin (özellikle kuzeydoğu Suriye) askeri ve idari yapılarının merkezi Şam yönetimine entegrasyonunu öngörüyor.