Dışişleri Bakanı Fidan: Halep'te paralel yapı ortadan kalkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Halep'te paralel yapı ortadan kalkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iç ve dış gündemde yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’e verdiği özel röportajda değerlendirmelerde bulundu.Bakan Fidan, 2025’in diplomasi açısından oldukça yoğun geçtiğini, 2026’nın ise daha hareketli bir yıl olacağına işaret etti. Fidan, Filistin, Suriye ve uluslararası meselelere değindi.'İkinci aşamaya geçmek için çalışacağız'Filistin meselesi hakkında Bakan Fidan, ''Oradaki soykırım hem milletimizin vicdanında hem de devletimizin stratejik zihninde kanayan bir yaraydı. Bunu durdurmak için elimizden geleni yaptık. 2025 yılında atılan önemli diplomatik hamlelerle nihayetinde, ağır aksak da olsa, bir ateşkese ulaşıldı. Şimdi bunun ikinci aşamasına geçmek için çalışacağız'' dedi.'Ya bir güç görecek ya da güç kullanma tehdidi görecek'Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’e verdiği özel röportajda değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Fidan, 2025’in diplomasi açısından oldukça yoğun geçtiğini, 2026’nın ise daha hareketli bir yıl olacağına işaret etti. Fidan, Filistin, Suriye ve uluslararası meselelere değindi.
'İkinci aşamaya geçmek için çalışacağız'
Filistin meselesi hakkında Bakan Fidan, ''Oradaki soykırım hem milletimizin vicdanında hem de devletimizin stratejik zihninde kanayan bir yaraydı. Bunu durdurmak için elimizden geleni yaptık. 2025 yılında atılan önemli diplomatik hamlelerle nihayetinde, ağır aksak da olsa, bir ateşkese ulaşıldı. Şimdi bunun ikinci aşamasına geçmek için çalışacağız'' dedi.
'Ya bir güç görecek ya da güç kullanma tehdidi görecek'
Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:
Örgütü yıllardır yakından takip etmiş, savaşmış, mücadele etmiş, incelemiş, yeri gelmiş konuşmuş biri olarak geçmiş görevlerimizde aldığımız dersler var, bildiğimiz konular var. Maalesef SDG, PKK’nın bir uzantısı olarak yani şu karakteristik özelliği taşıyor; Güçle veya güç tehdidi olmadan herhangi bir konuda diyalog yoluyla bir şey yapma şansı yok. Yani kendiliğinden... Ya bir güç görecek ya da güç kullanma tehdidi görecek. Diplomasiyi propaganda amaçlı, dünyada kamuoyu oluşturma amaçlı kullanıyorlar. Her iki taraf da 'Ben de şunu vereyim, sen de şunu ver' çizgisi yok. Bunun bir yere gitmeyeceğini artık görmeleri lazım. Yapacağınız şey bölgenin sahici insanlarıyla, sahici çözümler içerisinde kalmak. 'Diyalogdan yanayız' deyip gerçekte tam tersini yapan, sadece güç uygulandığı zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor. Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. İlgili birimlerimiz, istihbaratımız, diplomatlarımız, askerlerimiz bu konuyu muhataplarıyla konuşuyorlar. SDG'ye iletiyorlar, Suriyelilere iletiyorlar. Ama burada maalesef baştan da öngördüğümüz gibi bir değişiklik olmadı ve bugün şu anda Halep'ten başlayan süreci de yaşamaya başladık maalesef. Ben burada sürecin inşallah yakın zamanda bitip oradaki paralel yapının da ortadan kalkıp Halep'te tek bir devletin bütün vatandaşlarına tek bir devlet kurumları üzerinden hizmet vermeye başlayacağı anın geleceğine inanıyorum. Olması gereken de budur. Devlet hizmetinde teklikdir ama vatandaşa da kuşatıcılıktır.