Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat... 08.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i makamında kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.