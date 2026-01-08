https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/cumhurbaskani-erdogan-koc-ve-arseli-kabul-etti-1102599051.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat... 08.01.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i makamında kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

