https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-filistin-halkina-dayanisma-duygularimi-iletiyorum-1102626820.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak bir konuşma yaptı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T20:58+0300
2026-01-09T20:58+0300
2026-01-09T21:20+0300
türki̇ye
filistin
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102626649_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cdfadbe3c913f8f53578604713febcc4.jpg
12. Necip Fazıl Ödülleri programı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.Ödüller hakkında törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur'' dedi.Filistin halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum.Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.Küreselleşmeyi eleştiren değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102600858.html
türki̇ye
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102626649_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a2f22708a6d87ae7d26764cd85bdb6a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filistin, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
filistin, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor
20:58 09.01.2026 (güncellendi: 21:20 09.01.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak bir konuşma yaptı.
12. Necip Fazıl Ödülleri programı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Ödüller hakkında törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur'' dedi.
Filistin halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum.Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.
Küreselleşmeyi eleştiren değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor'' şeklinde konuştu.