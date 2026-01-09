Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak bir konuşma yaptı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T20:58+0300
2026-01-09T21:20+0300
türki̇ye
filistin
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102626649_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cdfadbe3c913f8f53578604713febcc4.jpg
türki̇ye
filistin
i̇srail
filistin, i̇srail, benyamin netanyahu
filistin, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor

20:58 09.01.2026 (güncellendi: 21:20 09.01.2026)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak bir konuşma yaptı.
12. Necip Fazıl Ödülleri programı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Ödüller hakkında törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur'' dedi.
Filistin halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum.Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.
Küreselleşmeyi eleştiren değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor'' şeklinde konuştu.
