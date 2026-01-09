https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-filistin-halkina-dayanisma-duygularimi-iletiyorum-1102626820.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak bir konuşma yaptı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T20:58+0300

2026-01-09T20:58+0300

2026-01-09T21:20+0300

türki̇ye

filistin

i̇srail

i̇srail başbakanlık ofisi

benyamin netanyahu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102626649_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cdfadbe3c913f8f53578604713febcc4.jpg

12. Necip Fazıl Ödülleri programı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.Ödüller hakkında törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur'' dedi.Filistin halkına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum.Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.Küreselleşmeyi eleştiren değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1102600858.html

türki̇ye

filistin

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu