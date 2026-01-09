Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva: AB-Mercosur anlaşması tarihi bir gün

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/brezilya-cumhurbaskani-lula-da-silva-ab-mercosur-anlasmasi-tarihi-bir-gun-1102628366.html

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Avrupa Birliği (AB) ile Mercosur (Güney Ortak Pazarı) arasında 25 yıl süren müzakerelerin ardından varılan serbest ticaret anlaşmasının “tarihi bir kazanım” olduğunu belirtti. Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmanın çok taraflılığın ve küresel ticaretin güçlenmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.Lula da Silva, anlaşmanın her iki blok için de karşılıklı fayda sağlayacağını ve artan küresel korumacılık ile tek taraflı yaklaşımların egemen olduğu günümüzde, uluslararası ticarete olan desteğin açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Lula’ya göre bu gelişme, “diyaloğun ve müzakerelerin zaferi” olmakla birlikte, ülkeler ve ekonomik bloklar arasında işbirliğine ve entegrasyona duyulan bağlılığın da bir teyidi niteliğinde.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da kısa süre önce, üyelerin Mercosur ile yapılan ve Avrupa’da özellikle çiftçiler arasında büyük tepkiye yol açan anlaşmayı onayladığını duyurmuştu. Anlaşmanın 17 Ocak’ta Paraguay’da imzalanması bekleniyor.2024 yılı başlarında birçok AB ülkesinde çiftçiler, Mercosur’dan ithal edilecek ucuz ürünlerin Avrupa tarım üreticilerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle kitlesel protestolar düzenlemişti. Avrupalı çiftçiler, Latin Amerika’dan gelecek ürünlerin daha düşük maliyetle ve daha gevşek çevresel ve sağlık kurallarıyla elde ediliyor oluşunun, “adil olmayan rekabet” yarattığını savunarak anlaşmaya karşı çıkıyor.Mercosur, 1991 yılında Paraguay’ın başkenti Asuncion’da imzalanan anlaşmayla kurulan ve Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Bolivya’yı içeren bir Güney Amerika ekonomik entegrasyon bloğudur. Bugün 250 milyonluk bir nüfusu ve kıtanın toplam GSYİH’sinin yüzde 75’inden fazlasını temsil ediyor.

