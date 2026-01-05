Güney Amerika’nın ortak pazarı: Mercosur Anlaşması nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/guney-amerikanin-ortak-pazari-mercosur-anlasmasi-nedir--1102498234.html

Mercosur Anlaşması nedir? Anlaşma Güney Amerika ülkeleri arasında serbest ticaret ve ekonomik entegrasyonu hedefleyen bölgesel bir iş birliği modelidir. Anlaşmanın asli üyeleri Brezilya, Bolivya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'dır.

Mercosur (Güney Ortak Pazarı), Güney Amerika ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir bölgesel ticaret bloğu olarak bilinmektedir.1991 yılında imzalanan Asuncion Antlaşması ile kurulan yapı, üye ülkeler arasında ticaret engellerini azaltmayı hedeflemektedir.Anlaşma ne sağlıyor?Mercosur çerçevesinde:Bu yapı sayesinde Mercosur, dünya genelinde en büyük ticaret bloklarından biri olarak görülüyor.Mercosur üyeleriMercosur’un mevcut tam üyeleri şunlar:Venezuela, 2012 yılında Mercosur’a tam üye olarak kabul edildi. Ancak ülkedeki siyasi gelişmeler gerekçe gösterilerek 2016 yılında üyeliği askıya alındı. Bu nedenle Venezuela, Mercosur karar alma süreçlerine katılamıyor. Şili, Peru, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler de Mercosur ile ortak üye statüsünde iş birliği yürütüyor.Mercosur hangi ülkelerle ticaret yürütüyor?Mercosur, yalnızca üye ülkeler arasındaki ticaretle sınırlı bir yapı olarak faaliyet göstermiyor. Blok, Avrupa Birliği, Çin, Güney Kore, Kanada ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ve bölgesel aktörle ticari temaslar ve müzakereler yürütüyor. Özellikle Mercosur ile Avrupa Birliği arasında uzun süredir gündemde olan Serbest Ticaret Anlaşması, çevre standartları ve tarım politikalarına ilişkin çekinceler nedeniyle halen tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor.

