Borsada manipülasyon soruşturmasında Gökhan Gönül'le ilgili yeni gelişme
Borsada manipülasyon soruşturmasında Gökhan Gönül'le ilgili yeni gelişme
Borsada manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül'ün ev hapsi kararı kaldırıldı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088498063_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_4036debdccdf21cbc9280bedaf83479f.png
Borsada bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski futbolcu Gökhan Gönül'ün ev hapsi kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülasyon soruşturması kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi tutuklanırken ünlü futbolcu Gönül hakkında ev hapsi kararı verilmişti. NTV'nin haberine göre, savcılık, Gönül'ün ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor. Gökhan Gönül kimdir?2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 9 yıl boyunca forma giyen Gönül, 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2023 yılı sonunda futbolculuk kariyerini noktalamış, teknik direktörlüğe başlamıştı. Gönül Türkiye U21 Milli Takım'ında önce yardımcı hocalık ardından teknik direktörlük yapmıştı. Gökhan Gönül son olarak 11 Eylül 2025'te Fenerbahçe ile yardımcı antrenörlük için anlaşmış ancak 29 Eylül 2025'te takımdan ayrılmıştı.
