Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/borsa-istanbulda-bist-100-endeksi-1164346-puanla-rekor-seviyeyi-gordu-1102487126.html
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T12:06+0300
2026-01-05T12:51+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Borsa İstanbul uzun süredir yakalayamadığı ivmeyi bugün enflasyon rakamları sonrası yakaladı ve tarihi rekor kırdı.Borsa İstanbul'da rekorGüne primli başlayan Borsa İstanbul, mali endeks, sanayi endeksinin pozitif etkisiyle tarihi rekor kırdı. BİST 11 bin 651 puana yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ekonomi-paketi-hazirlaniyor-dogum-izinlerinin-artirilmasi-da-yer-alacak-1102486389.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa i̇stanbul'da rekor seviye, borsa istanbul, borsa istanbul rekor
borsa i̇stanbul'da rekor seviye, borsa istanbul, borsa istanbul rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

12:06 05.01.2026 (güncellendi: 12:51 05.01.2026)
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA
Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul uzun süredir yakalayamadığı ivmeyi bugün enflasyon rakamları sonrası yakaladı ve tarihi rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da rekor

Güne primli başlayan Borsa İstanbul, mali endeks, sanayi endeksinin pozitif etkisiyle tarihi rekor kırdı. BİST 11 bin 651 puana yükseldi.
hamilelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
EKONOMİ
Ekonomi paketi hazırlanıyor: Doğum izinlerinin artırılması da yer alacak
11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала