Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul uzun süredir yakalayamadığı ivmeyi bugün enflasyon rakamları sonrası yakaladı ve tarihi rekor kırdı.Borsa İstanbul'da rekorGüne primli başlayan Borsa İstanbul, mali endeks, sanayi endeksinin pozitif etkisiyle tarihi rekor kırdı. BİST 11 bin 651 puana yükseldi.
12:06 05.01.2026 (güncellendi: 12:51 05.01.2026)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.
