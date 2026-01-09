Batı basını: Avrupa, Trump’ı yatıştırmak için NATO’nun Arktik varlığını artırmayı değerlendiriyor

Türkiye
Avrupa ülkeleri, Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının krize dönüşme ihtimali karşısında, NATO’nun Arktik bölgedeki askeri varlığını artırmayı gündemine aldı. Detaylar haberde...
Avrupa başkentleri son günlerde Washington ve NATO nezdinde iki yönlü bir diplomatik trafik başlattı. Bir yandan ABD Kongresi’nde temaslar yürütülürken, diğer yandan NATO içinde Arktik bölgenin savunmasının güçlendirilmesine yönelik seçenekler tartışılıyor.Bu yaklaşım, Batı basınına göre Avrupa’nın Trump’ın çıkışlarına yönelik tutumunda belirgin bir değişime işaret ediyor.Policito’nun haberine göre ‘Daha önce Trump’ın açıklamalarını ‘söylem’ düzeyinde görüp ciddiye almamayı tercih eden Avrupalı liderler, artık krizin hızla derinleşebileceği değerlendirmesiyle daha aktif bir çizgiye geçmiş durumda.’Kapalı kapılar ardında yoğun diplomasiDiplomasinin büyük bölümü Avrupa basınına göre kamuoyuna yansımıyor. Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen ile Grönland'ın ABD temsilcisi Jacob Isbosethsen, Kongre üyeleriyle yoğun temaslar yürütüyor. Görüşmelerde, haberlere göre Grönland'ın ABD tarafından ‘satın alınmak’ istemediği ve Danimarka’nın da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı mesajı veriliyor.NATO’da Arktik seçenekleri masadaBrüksel’de perşembe günü yapılan kapalı bir NATO toplantısında ise, ittifakın Arktik bölgedeki varlığının güçlendirilmesi konusunda görüş birliği sağlandığı belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Avrupa’nın Grönland'ın güvenliğini ‘daha ciddiye alması’ gerektiğini söyleyerek, aksi halde ABD’nin ‘bir şeyler yapmak zorunda kalacağını’ söyledi.Avrupalı diplomatlar, NATO’nun Arktik’te güçlendirilmesinin Trump’a, Grönland'ın ‘sahip olunması’ gerekmeden de güvenliğinin sağlanabileceğini gösterebileceği görüşünde birleşiyor.
nato, grönland, trump, abd, danimarka, avrupa, arktik, rusya, çin
Avrupa ülkeleri, Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının krize dönüşme ihtimali karşısında, NATO’nun Arktik bölgedeki askeri varlığını artırmayı gündemine aldı. Diplomatik kaynaklara göre bu adım, Trump’ın dile getirdiği talepleri yatıştırmayı amaçlıyor.
Avrupa başkentleri son günlerde Washington ve NATO nezdinde iki yönlü bir diplomatik trafik başlattı. Bir yandan ABD Kongresi’nde temaslar yürütülürken, diğer yandan NATO içinde Arktik bölgenin savunmasının güçlendirilmesine yönelik seçenekler tartışılıyor.
Bu yaklaşım, Batı basınına göre Avrupa’nın Trump’ın çıkışlarına yönelik tutumunda belirgin bir değişime işaret ediyor.
Policito’nun haberine göre ‘Daha önce Trump’ın açıklamalarını ‘söylem’ düzeyinde görüp ciddiye almamayı tercih eden Avrupalı liderler, artık krizin hızla derinleşebileceği değerlendirmesiyle daha aktif bir çizgiye geçmiş durumda.’

Kapalı kapılar ardında yoğun diplomasi

Diplomasinin büyük bölümü Avrupa basınına göre kamuoyuna yansımıyor. Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen ile Grönland'ın ABD temsilcisi Jacob Isbosethsen, Kongre üyeleriyle yoğun temaslar yürütüyor.
Görüşmelerde, haberlere göre Grönland'ın ABD tarafından ‘satın alınmak’ istemediği ve Danimarka’nın da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadığı mesajı veriliyor.

NATO’da Arktik seçenekleri masada

Brüksel’de perşembe günü yapılan kapalı bir NATO toplantısında ise, ittifakın Arktik bölgedeki varlığının güçlendirilmesi konusunda görüş birliği sağlandığı belirtiliyor.
Konuya yakın kaynaklara göre masadaki seçenekler arasında istihbarat kapasitesinin artırılması, askeri ekipman konuşlandırılması, savunma harcamalarının yükseltilmesi ve bölgede daha sık askeri tatbikat yapılması yer alıyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Avrupa’nın Grönland'ın güvenliğini ‘daha ciddiye alması’ gerektiğini söyleyerek, aksi halde ABD’nin ‘bir şeyler yapmak zorunda kalacağını’ söyledi.
Avrupalı diplomatlar, NATO’nun Arktik’te güçlendirilmesinin Trump’a, Grönland'ın ‘sahip olunması’ gerekmeden de güvenliğinin sağlanabileceğini gösterebileceği görüşünde birleşiyor.
1953’e kadar Danimarka kolonisi olan ada, 2009’da özerkliğini kazandıktan sonra, kendi kendini yönetme ve kendi iç politikasına yanıt verme yetkileriyle birlikte Danimarka Krallığı’nın parçası olmaya devam etti.
