https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/bakanlik-hile-yapilan-yeni-urunleri-acikladi-lahmacunun-da-peynirin-de-tadi-kacti-1102611499.html

Bakanlık hile yapılan yeni ürünleri açıkladı: Lahmacunun da peynirin de tadı kaçtı

Bakanlık hile yapılan yeni ürünleri açıkladı: Lahmacunun da peynirin de tadı kaçtı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş Gıdalar listesini yeniledi. Listede lahmacundan, peynire kadar bir çok üründe hile yapıldığı ortaya çıktı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T12:04+0300

2026-01-09T12:04+0300

2026-01-09T12:07+0300

sağlik

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

taklit tağşiş listesi

tağşiş

gıda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1c/1044832400_41:0:2139:1180_1920x0_80_0_0_292fe74b2f249c8b52d762aa7f7b2294.png

Halk sağlığını korumak için denetimler sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Lahmacunun içinde baş eti ve sakatat tespit edilirken, peynir ürünlerine nişasta katıldığı ortaya çıktı. Lahmacun harcına dil ve baş eti ekledilerAnkara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun içi harcında "Kanatlı Eti Tespiti", "Sakatat (Baş Eti) Tespiti" ve "Sakatat (Dil) Tespiti" yapıldı. Benzer şekilde Balıkesir Edremit'teki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti tespit edildi. Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı. Listenin bir diğer önemli bölümünü ise süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bursa, Bilecik ve Gaziantep gibi illerde üretilen peynir ve yoğurtlarda bitkisel yağ ve nişasta kullanımı tespit edildi.Peynire ve yoğurda nişasta katıldığı ortaya çıktıPeynir Grubu: Bursa Gemlik ve Bilecik Osmaneli'ndeki üreticilerin tost peyniri ve tam yağlı kaşar peyniri ürünlerinde "Bitkisel Yağ Tespiti" ve "Natamisin Tespiti" yapıldı.Yoğurt ve Muhlamalık Peynir: Gaziantep Şahinbey'de bir firmanın kaymaklı yoğurdunda "Nişasta Tespiti" yapılırken, Samsun Terme'de üretilen muhlamalık peynirde hem yağ oranının düşük olduğu hem de nişasta kullanıldığı saptandı.Tereyağı ve Kaymak: Bursa'da üretilen manda kaymağında inek sütü, tereyağında ise süt yağı harici yağ tespit edildi. Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda da uygunsuzluklar hız kesmedi.Listeye bal ve zeytinyağı da eklendi Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı. Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı.Geçen yıl bin 208 ürün tespit edildiTarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."Tüketiciler söz konusu ürünleri "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" internet adresinden görebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/taklit-tagsis-gidalar-listesine-18-yeni-urun-eklendi-yagdan-boya-cikti-1100793639.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, tağşiş, gıda