Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. 06.11.2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda ürünlerini belirledi. Bakanlık, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünlere yer verildi.Yapılan açıklamaya göre, listede biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 18 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde, bazı markaların “tam yağlı lor peyniri” ibaresiyle sattığı ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi.Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bitkisel karışım yağ örneklerinde, gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve yeni tespitlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

