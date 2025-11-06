Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/taklit-tagsis-gidalar-listesine-18-yeni-urun-eklendi-yagdan-boya-cikti-1100793639.html
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı
06.11.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda ürünlerini belirledi. Bakanlık, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünlere yer verildi.Yapılan açıklamaya göre, listede biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 18 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde, bazı markaların “tam yağlı lor peyniri” ibaresiyle sattığı ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi.Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bitkisel karışım yağ örneklerinde, gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve yeni tespitlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı

15:48 06.11.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda ürünlerini belirledi. Bakanlık, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünlere yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, listede biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 18 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde, bazı markaların “tam yağlı lor peyniri” ibaresiyle sattığı ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi.
Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bitkisel karışım yağ örneklerinde, gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve yeni tespitlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
TÜRKİYE
Taklit ve tağşiş listesini güncellendi: Yoğurtta bitkisel yağ, köftede kanatlı eti tespit edildi
23 Ekim, 14:18
23 Ekim, 14:18
