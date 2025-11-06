https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/taklit-tagsis-gidalar-listesine-18-yeni-urun-eklendi-yagdan-boya-cikti-1100793639.html
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T15:48+0300
2025-11-06T15:48+0300
2025-11-06T15:48+0300
türki̇ye
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_386f6379d31e3bc9ed3689df66455e37.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda ürünlerini belirledi. Bakanlık, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünlere yer verildi.Yapılan açıklamaya göre, listede biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 18 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde, bazı markaların “tam yağlı lor peyniri” ibaresiyle sattığı ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi.Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bitkisel karışım yağ örneklerinde, gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve yeni tespitlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/taklit-ve-tagsis-listesini-guncellendi-yogurtta-bitkisel-yag-koftede-kanatli-eti-tespit-edildi-1100419278.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466675_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cbb290633238be8d3771c8ec52e002d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi: Yağdan boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdaları açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda ürünlerini belirledi. Bakanlık, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladığı listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında firmalar, markalar ve ürünlere yer verildi.
Yapılan açıklamaya göre, listede biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 18 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde, bazı markaların “tam yağlı lor peyniri” ibaresiyle sattığı ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi.
Ayrıca, zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bitkisel karışım yağ örneklerinde, gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve yeni tespitlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.