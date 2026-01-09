Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/bakan-isikhandan-en-dusuk-emekli-ayligi-degerlendirmesi-basimizin-taci-emeklilerimize-hayirli-olsun-1102618981.html
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı değerlendirmesi: 'Başımızın tacı emeklilerimize hayırlı olsun'
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı değerlendirmesi: 'Başımızın tacı emeklilerimize hayırlı olsun'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T14:07+0300
2026-01-09T14:10+0300
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor. Çalışma Bakanı Işıkhan konuya ilişkin değerlendirme yaptı.Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:
14:07 09.01.2026 (güncellendi: 14:10 09.01.2026)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor. Çalışma Bakanı Işıkhan konuya ilişkin değerlendirme yaptı.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.
Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:
"Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
