Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı değerlendirmesi: 'Başımızın tacı emeklilerimize hayırlı olsun'

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı değerlendirmesi: 'Başımızın tacı emeklilerimize hayırlı olsun'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor. Çalışma Bakanı Işıkhan konuya ilişkin değerlendirme yaptı.Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:

