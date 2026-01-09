Ali Çağatay: Zelenskiy politika bilmiyor

Zelenskiy konuşmasında 'Danimarka ve Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz, siz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyunuz' dedi. Şimdi burada sormak lazım; Danimarka'nın toprak bütünlüğüne saldıran kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki sizin gidip sık sık sığındığınız kapı kim? Yine Amerika Birleşik Devletleri. Kimi kime şikayet ediyorsunuz ve kimden medet umuyorsunuz? Bu son derece istikrarsız bir yaklaşım. İşin içine Kıbrıs'ı neden karıştırıyorsunuz diye sormak lazım. Vladimir Zelenskiy'nin hakikaten iler tutar yanı yok bence. İstikrarsız bir yaklaşımı var ve bence politika bilmiyor.