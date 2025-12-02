https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-akom-tarih-araligini-acikladi-1101473376.html
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Megakent kışa hazırlanırken AKOM'da "kış hazırlıkları" toplantısı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:59+0300
2025-12-02T11:59+0300
2025-12-02T12:02+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
hava durumu
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg
Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Aralık ayına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul’da son günlerde görülen yağışların ardından gözler, karın kentte hangi tarihte etkili olacağına çevrildi.İstanbul'a kar ne zaman yağar?İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söyledi.Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-saganak-firtina-ve-kar-alarmi-verildi-1101402696.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f25a046e75a803798a2733451e7b247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, akom kar uyarısı, istanbul hava durumu, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağacak mı, istanbul’a kar geliyor mu, istanbul kar tarihi, kar yağışı son dakika, aralık ayı kar yağışı tahmini, istanbul’da kar olacak mı, akom açıklama, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul uzun vadeli hava tahmini, ocak şubat kar tahmini, istanbul kar yağışı 2026
istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, akom kar uyarısı, istanbul hava durumu, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağacak mı, istanbul’a kar geliyor mu, istanbul kar tarihi, kar yağışı son dakika, aralık ayı kar yağışı tahmini, istanbul’da kar olacak mı, akom açıklama, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul uzun vadeli hava tahmini, ocak şubat kar tahmini, istanbul kar yağışı 2026
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
11:59 02.12.2025 (güncellendi: 12:02 02.12.2025)
İstanbul’da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Megakent kışa hazırlanırken AKOM'da "kış hazırlıkları" toplantısı gerçekleştirildi. İBB, megakentte kar yağışı için en olası dönemin ocak ayı başı ile şubat ortası olduğunu açıkladı.
Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Aralık ayına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul’da son günlerde görülen yağışların ardından gözler, karın kentte hangi tarihte etkili olacağına çevrildi.
İstanbul'a kar ne zaman yağar?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söyledi.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.