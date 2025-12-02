Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-akom-tarih-araligini-acikladi-1101473376.html
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Megakent kışa hazırlanırken AKOM'da "kış hazırlıkları" toplantısı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:59+0300
2025-12-02T12:02+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
hava durumu
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg
Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Aralık ayına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul’da son günlerde görülen yağışların ardından gözler, karın kentte hangi tarihte etkili olacağına çevrildi.İstanbul'a kar ne zaman yağar?İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söyledi.Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-saganak-firtina-ve-kar-alarmi-verildi-1101402696.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f25a046e75a803798a2733451e7b247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, akom kar uyarısı, istanbul hava durumu, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağacak mı, istanbul’a kar geliyor mu, istanbul kar tarihi, kar yağışı son dakika, aralık ayı kar yağışı tahmini, istanbul’da kar olacak mı, akom açıklama, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul uzun vadeli hava tahmini, ocak şubat kar tahmini, istanbul kar yağışı 2026
istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, akom kar uyarısı, istanbul hava durumu, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağacak mı, istanbul’a kar geliyor mu, istanbul kar tarihi, kar yağışı son dakika, aralık ayı kar yağışı tahmini, istanbul’da kar olacak mı, akom açıklama, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul uzun vadeli hava tahmini, ocak şubat kar tahmini, istanbul kar yağışı 2026

İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı

11:59 02.12.2025 (güncellendi: 12:02 02.12.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Megakent kışa hazırlanırken AKOM'da "kış hazırlıkları" toplantısı gerçekleştirildi. İBB, megakentte kar yağışı için en olası dönemin ocak ayı başı ile şubat ortası olduğunu açıkladı.
Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Aralık ayına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul’da son günlerde görülen yağışların ardından gözler, karın kentte hangi tarihte etkili olacağına çevrildi.

İstanbul'a kar ne zaman yağar?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söyledi.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji, kar yağışı beklenen illeri açıkladı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı verildi
29 Kasım, 09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала