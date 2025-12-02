https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-akom-tarih-araligini-acikladi-1101473376.html

İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı

İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Megakent kışa hazırlanırken AKOM'da "kış hazırlıkları" toplantısı... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T11:59+0300

2025-12-02T11:59+0300

2025-12-02T12:02+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul

hava durumu

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg

Soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Aralık ayına yaklaşılırken hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul’da son günlerde görülen yağışların ardından gözler, karın kentte hangi tarihte etkili olacağına çevrildi.İstanbul'a kar ne zaman yağar?İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü söyledi.Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/meteoroloji-kar-yagisi-beklenen-illeri-acikladi-saganak-firtina-ve-kar-alarmi-verildi-1101402696.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, akom kar uyarısı, istanbul hava durumu, istanbul kar tahmini, ocak ayında kar yağacak mı, istanbul’a kar geliyor mu, istanbul kar tarihi, kar yağışı son dakika, aralık ayı kar yağışı tahmini, istanbul’da kar olacak mı, akom açıklama, soğuk hava dalgası istanbul, istanbul uzun vadeli hava tahmini, ocak şubat kar tahmini, istanbul kar yağışı 2026