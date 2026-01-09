https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugu-turkiye-icin-cok-onemli-1102610506.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'yle ilgili olarak, 'Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemlidir' ifadelerini kullandı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T11:20+0300
2026-01-09T11:20+0300
2026-01-09T11:20+0300
türki̇ye
suriye
ömer çelik
sdg
ypg/sdg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg
Suriye'yle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir" dedi. Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olmasının sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarayacağını söyleyen Çelik, "Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer" ifadelerini kullandı. Tek devlet, tek ordu tek Suriye vurgusu Çelik sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir. Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir. Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer. “Tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan “siyasi makyajlar”la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye’deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan “kardeşlik siyaseti”dir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/anadolu-ajansi-sdgnin-firat-nehrinin-dogusuna-gonderilmesi-icin-tahliye-basladi-1102609661.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1d598a27ce24b1c48cc69e1e3b99f190.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, ömer çelik, sdg, ypg/sdg
suriye, ömer çelik, sdg, ypg/sdg
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'yle ilgili olarak, 'Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemlidir' ifadelerini kullandı.
Suriye'yle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir" dedi. Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olmasının sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarayacağını söyleyen Çelik, "Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer" ifadelerini kullandı.
Tek devlet, tek ordu tek Suriye vurgusu
Çelik sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir. Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir.
Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer. “Tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan “siyasi makyajlar”la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye’deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan “kardeşlik siyaseti”dir."