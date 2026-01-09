https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugu-turkiye-icin-cok-onemli-1102610506.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'yle ilgili olarak, 'Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemlidir' ifadelerini kullandı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T11:20+0300

2026-01-09T11:20+0300

2026-01-09T11:20+0300

türki̇ye

suriye

ömer çelik

sdg

ypg/sdg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg

Suriye'yle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir" dedi. Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olmasının sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarayacağını söyleyen Çelik, "Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer" ifadelerini kullandı. Tek devlet, tek ordu tek Suriye vurgusu Çelik sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir. Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir. Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer. “Tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan “siyasi makyajlar”la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye’deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan “kardeşlik siyaseti”dir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/anadolu-ajansi-sdgnin-firat-nehrinin-dogusuna-gonderilmesi-icin-tahliye-basladi-1102609661.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, ömer çelik, sdg, ypg/sdg