ABD’li yetkililer, Venezuela’nın başkenti Karakas’a gitti
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, cuma günü yola çıktığını doğruladı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, Karakas’taki büyükelçilik faaliyetlerinin 'aşamalı olarak yeniden başlatılması' ihtimalini değerlendirmek üzere cuma günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a gittiğini açıkladı.ABD'nin Mudoro'yu kaçırmasıVenezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
19:14 09.01.2026 (güncellendi: 19:52 09.01.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, Karakas’taki büyükelçilik faaliyetlerinin 'aşamalı olarak yeniden başlatılması' ihtimalini değerlendirmek üzere cuma günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a gittiğini açıkladı.
ABD'nin Mudoro'yu kaçırması
Venezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.