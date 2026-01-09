Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abdli-yetkililer-venezuelanin-baskenti-karakasa-gitti-1102625526.html
ABD’li yetkililer, Venezuela’nın başkenti Karakas’a gitti
ABD’li yetkililer, Venezuela’nın başkenti Karakas’a gitti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, cuma günü yola çıktığını doğruladı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T19:14+0300
2026-01-09T19:52+0300
dünya
abd
dışişleri bakanlığı
venezuela
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102459831_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_714a97524e9cd45b06ab251541aaee6f.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, Karakas’taki büyükelçilik faaliyetlerinin 'aşamalı olarak yeniden başlatılması' ihtimalini değerlendirmek üzere cuma günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a gittiğini açıkladı.ABD'nin Mudoro'yu kaçırmasıVenezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-venezuelaya-ikinci-saldiriyi-iptal-ettim-ancak-gemiler-kalacak-1102614497.html
abd
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102459831_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e19e48531c5cfb8a3f87dc22ebb86721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yetkililer, son dakika, venezuela, karakas, gitti
abd, yetkililer, son dakika, venezuela, karakas, gitti

ABD’li yetkililer, Venezuela’nın başkenti Karakas’a gitti

19:14 09.01.2026 (güncellendi: 19:52 09.01.2026)
© AP Photo / Cristian HernandezMaduro destekçileri Karakas şehir merkezinde toplandı
Maduro destekçileri Karakas şehir merkezinde toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, cuma günü yola çıktığını doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD’li diplomatik ve güvenlik personelinin, Karakas’taki büyükelçilik faaliyetlerinin 'aşamalı olarak yeniden başlatılması' ihtimalini değerlendirmek üzere cuma günü Venezuela’nın başkenti Karakas’a gittiğini açıkladı.

ABD'nin Mudoro'yu kaçırması

Venezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
DÜNYA
Trump'tan Meksika'daki 'kartellere' saldırı tehdidi
12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала