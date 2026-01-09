https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abdde-federal-ajanlardan-2-vurulma-vakasi-portlandda-2-kisi-yaralandi-1102605920.html
ABD’de federal ajanlardan 2. vurulma vakası: Portland’da 2 kişi yaralandı
ABD’de federal ajanlardan 2. vurulma vakası: Portland’da 2 kişi yaralandı
09.01.2026
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde Sınır Devriyesi'nden federal göçmenlik uygulama ajanlarının karıştığı silahlı olayda biri kadın iki kişi yaralandı. Portland’daki olay, bir gün önce Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE ajanlarının düzenlediği bir operasyon sırasında bir kadının vurularak öldürülmesinin ardından yaşandı.Soruşturma başlatıldıPortland Emniyet Müdürü Bob Day, olayın yerel saatle 14.18 sıralarında, 911 hattına yapılan bir ihbar üzerine meydana geldiğini söyledi. Day, Portland polisinin olaya müdahil olmadığını vurgulayarak, “Memurlar, federal ajanların dahil olduğu bir silahlı olay yaşandığını doğruladı. Portland Polisi bu olaya dahil değildir” dedi.Day, daha sonra yapılan incelemelerde yaralanan iki kişinin, federal ajanların karıştığı ilk silahlı olayda vurulduğunun belirlendiğini belirtti. Portland polisinin her iki olay yerini de güvenlik altına aldığını aktaran Day, soruşturmanın federal düzeyde yürütüldüğünü kaydetti.Yetkili, FBI tarafından federal soruşturma başlatıldığını duyurdu, ancak yaralıların kimlikleri ve sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklamaABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) olayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Sınır Devriyesi ajanlarının Portland'da bir aracı durdurma operasyonu yürüttüğünü bildirdi. Bakanlık, 'sürücünün Venezuela kökenli bir çete üyesi olduğundan şüphelenildiğini ve aracın 'silah haline getirerek' ajanların üzerine sürmeye çalıştığını' öne sürdü.DHS açıklamasında, “Bir ajanın hayatından endişe etmesi üzerine savunma amaçlı ateş açtığı” ve sürücünün yolcuyla birlikte olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ancak Portland Emniyet Müdürü Day, bakanlığın bu iddiasına ilişkin yöneltilen soruya, “Bu olayda aracın silah olarak kullanıldığına dair herhangi bir bilgimiz yok” yanıtını verdi.Portland’da ICE operasyonlarına tepki Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, Hazelwood Mahallesi’nde yaşanan silahlı müdahaleyi “derin şekilde endişe verici” olarak nitelendirerek, ICE’in kentteki tüm faaliyetlerini soruşturma tamamlanana kadar durdurması çağrısında bulundu. Oregon Valisi Tina Kotek de Minneapolis’teki ölümden yalnızca bir gün sonra Portland’da yaşanan silahlı olayın, federal göç politikalarına yönelik öfke ve endişeyi artırdığını söyledi.Minneapolis'teki ölüm sonrası tansiyon yüksekPortland'daki olay, bir gün önce Minnesota’nın Minneapolis kentinde ICE ajanlarının düzenlediği bir operasyon sırasında bir kadının vurularak öldürülmesinin ardından meydana geldi.Minneapolis’teki olayda ICE, kadının aracını kolluk kuvvetlerine karşı kullandığını savunurken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ICE’in şehirden çıkarılmasını talep etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise ajanların “meşru müdafaa” kapsamında hareket ettiğini söylemişti. Minnesota Valisi Tim Walz da ICE’in yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlamadan operasyon yürütmesini eleştirerek, güvenlik gerekçesiyle Ulusal Muhafızların hazır duruma geçirilmesi talimatını vermişti.
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde Sınır Devriyesi'nden federal göçmenlik uygulama ajanlarının karıştığı silahlı olayda biri kadın iki kişi yaralandı. Portland’daki olay, bir gün önce Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE ajanlarının düzenlediği bir operasyon sırasında bir kadının vurularak öldürülmesinin ardından yaşandı.
Portland Emniyet Müdürü Bob Day, olayın yerel saatle 14.18 sıralarında, 911 hattına yapılan bir ihbar üzerine meydana geldiğini söyledi. Day, Portland polisinin olaya müdahil olmadığını vurgulayarak, “Memurlar, federal ajanların dahil olduğu bir silahlı olay yaşandığını doğruladı. Portland Polisi bu olaya dahil değildir” dedi.
Day, daha sonra yapılan incelemelerde yaralanan iki kişinin, federal ajanların karıştığı ilk silahlı olayda vurulduğunun belirlendiğini belirtti. Portland polisinin her iki olay yerini de güvenlik altına aldığını aktaran Day, soruşturmanın federal düzeyde yürütüldüğünü kaydetti.
Yetkili, FBI tarafından federal soruşturma başlatıldığını duyurdu, ancak yaralıların kimlikleri ve sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) olayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Sınır Devriyesi ajanlarının Portland'da bir aracı durdurma operasyonu yürüttüğünü bildirdi. Bakanlık, 'sürücünün Venezuela kökenli bir çete üyesi olduğundan şüphelenildiğini ve aracın 'silah haline getirerek' ajanların üzerine sürmeye çalıştığını' öne sürdü.
DHS açıklamasında, “Bir ajanın hayatından endişe etmesi üzerine savunma amaçlı ateş açtığı” ve sürücünün yolcuyla birlikte olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Ancak Portland Emniyet Müdürü Day, bakanlığın bu iddiasına ilişkin yöneltilen soruya, “Bu olayda aracın silah olarak kullanıldığına dair herhangi bir bilgimiz yok” yanıtını verdi.
Portland’da ICE operasyonlarına tepki
Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, Hazelwood Mahallesi’nde yaşanan silahlı müdahaleyi “derin şekilde endişe verici” olarak nitelendirerek, ICE’in kentteki tüm faaliyetlerini soruşturma tamamlanana kadar durdurması çağrısında bulundu.
Oregon Valisi Tina Kotek de Minneapolis’teki ölümden yalnızca bir gün sonra Portland’da yaşanan silahlı olayın, federal göç politikalarına yönelik öfke ve endişeyi artırdığını söyledi.
Minneapolis'teki ölüm sonrası tansiyon yüksek
Portland'daki olay, bir gün önce Minnesota’nın Minneapolis kentinde ICE ajanlarının düzenlediği bir operasyon sırasında bir kadının vurularak öldürülmesinin ardından meydana geldi.
Minneapolis’teki olayda ICE, kadının aracını kolluk kuvvetlerine karşı kullandığını savunurken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ICE’in şehirden çıkarılmasını talep etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise ajanların “meşru müdafaa” kapsamında hareket ettiğini söylemişti.
Minnesota Valisi Tim Walz da ICE’in yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlamadan operasyon yürütmesini eleştirerek, güvenlik gerekçesiyle Ulusal Muhafızların hazır duruma geçirilmesi talimatını vermişti.