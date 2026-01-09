https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/abd-disisleri-rubio-ile-rutte-arktikin-guvenligi-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1102626951.html

ABD Dışişleri: Rubio ile Rutte Arktik'in güvenliği ve Ukrayna'daki durumu görüştü

ABD Dışişleri: Rubio ile Rutte Arktik’in güvenliği ve Ukrayna’daki durumu görüştü

09.01.2026

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Arktik bölgesi ile Ukrayna krizine dair gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Bakan Rubio ile Genel Sekreter Rutte, Arktik’in tüm NATO müttefikleri açısından taşıdığı güvenlik önemini görüştü” ifadelerine yer verildi.Ayrıca tarafların, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakere sürecini de değerlendirdikleri kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, New York Times’a verdiği demeçte, NATO’nun korunmasının mı yoksa Grönland üzerindeki kontrolün mü kendisi için daha önemli olduğu sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınmış, bu iki hedef arasında bir tercih yapılması gerekebileceğini söylemişti. Trump ayrıca, temelinde ABD’nin olmadığı bir ittifakın “işe yaramaz” olacağınını ifade etmişti.

