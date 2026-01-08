https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/istanbulda-firtina-ve-saganak-siddetlendi-meteoroloji-uzmanlarindan-kritik-saatler-icin-uyari-1102581882.html

İstanbul’da fırtına ve sağanak şiddetlendi: Meteoroloji uzmanlarından kritik saatler için uyarı

08.01.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı İstanbul’da beklenen fırtına başladı. Lodosun hızı bazı noktalarda 75–80 kilometreye kadar yükseldi. Öğle saatleriyle birlikte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şiddetini artırdı.İBB: 69 olaya müdahale edildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fırtına nedeniyle kent genelinde 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu olmak üzere toplam 69 olaya müdahale edildiğini açıkladı. Olaylar sonucu 12 araçta hasar meydana geldi.Korular kapatıldı, seferler iptalRüzgarın anlık olarak şiddetlenmesi nedeniyle Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Emirgan Korusu, Hidiv Korusu, Beykoz Korusu, Küçük ve Büyük Çamlıca Koruları ile bazı yeşil alanlar tedbiren ziyarete kapatıldı. Beşiktaş İskelesi su baskını riski nedeniyle kapatılırken, Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatları durduruldu. Şehir Hatları seferlerinde de iptaller yaşandı.Fırtına birçok ilçede etkili oldu. Bahçelievler’de devrilen ağaç nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı. Bakırköy, Ataköy, Avcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Büyükçekmece ve Kağıthane’de ağaç devrilmeleri, çatı ve cephe parçalarının kopması sonucu araçlarda hasar oluştu. Büyükçekmece D-100’de alt geçit deniz suyuyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.Ayasofya'da Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem şiddetli rüzgar nedeniyle düştüŞiddetli fırtına nedeniyle Sultanahmet'te bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini belirtildi. Açıklamada, cami bahçesinde devrilen ağacın belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı da kaydedildi. Trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktıYağış ve rüzgarın etkisiyle D-100 ve TEM Otoyolu’nda trafik ağırlaştı. İBB Cep Trafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’lere ulaştı. Toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı.Meteoroloji uzmanlarından saatli uyarıMeteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, “13.00–18.00 arası rüzgar fırtınasına özellikle dikkat” uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise fırtınanın 20.00’ye kadar süreceğini, bu saatten sonra rüzgarın karayele döneceğini ve hava sıcaklığının hızla düşeceğini söyledi.Rüzgar yön değiştirip havanın hızla soğumasıyla birlikte, bazı ilçelerde kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi.

