Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/yariyil-tatili-yaklasiyor-okullar-ne-zaman-tatile-giriyor-1102573276.html
Yarıyıl tatili yaklaşıyor: Okullar ne zaman tatile giriyor?
Yarıyıl tatili yaklaşıyor: Okullar ne zaman tatile giriyor?
Sputnik Türkiye
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, gelecek hafta cuma günü birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T10:11+0300
2026-01-08T10:11+0300
türki̇ye
tatil
okul
karne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057544160_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_637a3beb526829bf95ce43b6420c03f2.jpg
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.Yaz tatili ne zaman?2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057544160_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_3a9b7956415e924f25880a849d735b3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tatil, okul, karne
tatil, okul, karne

Yarıyıl tatili yaklaşıyor: Okullar ne zaman tatile giriyor?

10:11 08.01.2026
© AAOkullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AA
Abone ol
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, gelecek hafta cuma günü birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Yaz tatili ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'
1 Ocak, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала