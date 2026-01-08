Türkiye
Venezuela: ABD'nin saldırısında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
Venezuela: ABD'nin saldırısında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya saldırısında, ölenlerin sayısının... 08.01.2026
Venezuela devlet televizyonu VTV’ye konuşan Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik saldırısı sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu ifade etti.Cabello, "Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu doğru, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır" ifadelerini kullandı.ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin yaşamını yitirdiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını vurguladı.​​​​​​​ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı" değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya saldırısında, ölenlerin sayısının 100'e çıktığını duyurdu.
Venezuela devlet televizyonu VTV’ye konuşan Cabello, ABD'nin ülkeye yönelik saldırısı sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu ifade etti.
Cabello, "Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu doğru, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır" ifadelerini kullandı.
ABD'nin son derece güçlü bombaları nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin yaşamını yitirdiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını vurguladı.
​​​​​​​ABD müdahalesinde ölen Kübalılara da değinen Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'da bulunan Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
02:59
