https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuela-yeni-petrol-anlasmamizdan-elde-edecegi-parayla-sadece-amerikan-yapimi-urunler-satin-1102568549.html
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolden kazandığı para ile sadece Amerikan yapımıürünler satın alacağını söyledi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T02:59+0300
2026-01-08T02:59+0300
2026-01-08T03:01+0300
dünya
abd
donald trump
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolünün satışı konusunda Washington ile yapılan 'anlaşma'nın bir parçası olarak Venezuela'nın yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını söyledi.Trump, bunun 'akıllıca' bir seçim olduğunu ve hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için iyi bir şey olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/-trump-2027-yili-askeri-butcemizin-15-trilyon-dolar-olmasi-gerektigine-karar-verdim-1102568287.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19bd7edf5117476f5cfcb7be0b43f9d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, venezuela
abd, donald trump, venezuela
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
02:59 08.01.2026 (güncellendi: 03:01 08.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolden kazandığı para ile sadece Amerikan yapımıürünler satın alacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolünün satışı konusunda Washington ile yapılan 'anlaşma'nın bir parçası olarak Venezuela'nın yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını söyledi.
Az önce öğrendiğime göre Venezuela, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak. Bu satın alımlar, diğer şeylerin yanı sıra, Amerikan tarım ürünlerini ve Amerikan yapımı ilaçları, tıbbi cihazları ve Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanları içerecek. Başka bir deyişle, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'ni ana ortağı olarak iş yapmaya kararlı
Trump, bunun 'akıllıca' bir seçim olduğunu ve hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için iyi bir şey olduğunu öne sürdü.