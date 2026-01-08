https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuela-yeni-petrol-anlasmamizdan-elde-edecegi-parayla-sadece-amerikan-yapimi-urunler-satin-1102568549.html

Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak

Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolden kazandığı para ile sadece Amerikan yapımıürünler satın alacağını söyledi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolünün satışı konusunda Washington ile yapılan 'anlaşma'nın bir parçası olarak Venezuela'nın yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını söyledi.Trump, bunun 'akıllıca' bir seçim olduğunu ve hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için iyi bir şey olduğunu öne sürdü.

