Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/trump-venezuela-yeni-petrol-anlasmamizdan-elde-edecegi-parayla-sadece-amerikan-yapimi-urunler-satin-1102568549.html
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolden kazandığı para ile sadece Amerikan yapımıürünler satın alacağını söyledi. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T02:59+0300
2026-01-08T03:01+0300
dünya
abd
donald trump
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolünün satışı konusunda Washington ile yapılan 'anlaşma'nın bir parçası olarak Venezuela'nın yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını söyledi.Trump, bunun 'akıllıca' bir seçim olduğunu ve hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için iyi bir şey olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/-trump-2027-yili-askeri-butcemizin-15-trilyon-dolar-olmasi-gerektigine-karar-verdim-1102568287.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19bd7edf5117476f5cfcb7be0b43f9d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, venezuela
abd, donald trump, venezuela

Trump: Venezuela, 'yeni petrol anlaşmamızdan' elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak

02:59 08.01.2026 (güncellendi: 03:01 08.01.2026)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolden kazandığı para ile sadece Amerikan yapımıürünler satın alacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrolünün satışı konusunda Washington ile yapılan 'anlaşma'nın bir parçası olarak Venezuela'nın yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını söyledi.

Az önce öğrendiğime göre Venezuela, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla sadece Amerikan yapımı ürünler satın alacak. Bu satın alımlar, diğer şeylerin yanı sıra, Amerikan tarım ürünlerini ve Amerikan yapımı ilaçları, tıbbi cihazları ve Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanları içerecek. Başka bir deyişle, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'ni ana ortağı olarak iş yapmaya kararlı

Trump, bunun 'akıllıca' bir seçim olduğunu ve hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için iyi bir şey olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
DÜNYA
Trump: 2027 yılı askeri bütçemizin 1.5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim
02:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала