https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-uc-ismin-testleri-pozitif-cikti-1102530832.html

Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınarak test yapılan oyuncular Melisa Döngel ve Ezgi Eyüpoğlu ile sosyal medya fenomeni Cihan... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T17:33+0300

2026-01-06T17:33+0300

2026-01-06T17:46+0300

türki̇ye

melisa döngel

ezgi eyüboğlu

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102058476_0:21:1243:720_1920x0_80_0_0_d129f9290ad201ec68a227a36d436cf7.jpg

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri üzerinde uyuşturucu testi yapılan oyuncu Melisa Döngel, yazar ve sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun sonuçları “pozitif” çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Senna Yıldız’ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İrem Sak'ın testi negatif çıktıİrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-araniyordu-melisa-dongelden-ilk-aciklama--1102058769.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melisa döngel, ezgi eyüboğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu