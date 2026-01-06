Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-uc-ismin-testleri-pozitif-cikti-1102530832.html
Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınarak test yapılan oyuncular Melisa Döngel ve Ezgi Eyüpoğlu ile sosyal medya fenomeni Cihan... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T17:33+0300
2026-01-06T17:46+0300
türki̇ye
melisa döngel
ezgi eyüboğlu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102058476_0:21:1243:720_1920x0_80_0_0_d129f9290ad201ec68a227a36d436cf7.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri üzerinde uyuşturucu testi yapılan oyuncu Melisa Döngel, yazar ve sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun sonuçları “pozitif” çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Senna Yıldız’ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İrem Sak'ın testi negatif çıktıİrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-araniyordu-melisa-dongelden-ilk-aciklama--1102058769.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102058476_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_d16e91a32be9a2813f33138087495b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melisa döngel, ezgi eyüboğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
melisa döngel, ezgi eyüboğlu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı

17:33 06.01.2026 (güncellendi: 17:46 06.01.2026)
Melisa Döngel sosyal medya
Melisa Döngel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınarak test yapılan oyuncular Melisa Döngel ve Ezgi Eyüpoğlu ile sosyal medya fenomeni Cihan Şenözlü'nün testleri pozitif çıktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri üzerinde uyuşturucu testi yapılan oyuncu Melisa Döngel, yazar ve sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun sonuçları “pozitif” çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Senna Yıldız’ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İrem Sak'ın testi negatif çıktı

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.
Melisa Döngel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aranıyordu: Melisa Döngel'den ilk açıklama
22 Aralık 2025, 15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала