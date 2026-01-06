Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı: Üç ünlü ismin testleri pozitif çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-uc-ismin-testleri-pozitif-cikti-1102530832.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınarak test yapılan oyuncular Melisa Döngel ve Ezgi Eyüpoğlu ile sosyal medya fenomeni Cihan...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri üzerinde uyuşturucu testi yapılan oyuncu Melisa Döngel, yazar ve sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun sonuçları “pozitif” çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Senna Yıldız’ın da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İrem Sak'ın testi negatif çıktıİrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.
17:33 06.01.2026 (güncellendi: 17:46 06.01.2026)
İrem Sak'ın testi negatif çıktı
İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.