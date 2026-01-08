Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/unlu-yonetmen-rob-reiner-ve-esinin-cinayet-davasinda-yeni-gelisme-1102574465.html
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin 'cinayet davasında' yeni gelişme
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin 'cinayet davasında' yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Hollywood yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesiyle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson, gerekçe göstermeden... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T10:27+0300
2026-01-08T10:27+0300
yaşam
abd
rob reiner
yönetmen
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793714_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_f41d50c0f5f394d951f284e649aa0308.jpg
Hollywood'un ünlü yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesiyle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Reiner'ı savunan ünlü avukat Alan Jackson, davadan çekildiğini duyurdu.Los Angeles'ta bir mahkemede görülen duruşmada, 32 yaşındaki Nick Reiner, anne ve babasının 'birinci derece cinayetle öldürülmesi' suçlamalarına ilişkin henüz bir savunma yapmadı. Duruşmanın ardından konuşan avukat, artık davada yer almayacağını söyledi.Avukat gerekçe vermeden davadan çekildiJackson, Jackson, “Benim kontrolüm dışında ve daha da önemlisi Nick’in kontrolü dışında gelişen koşullar, bu temsili sürdürmemizi imkansız hale getirdi” dedi. Gerekçeye ilişkin detay veremeyeceğini belirten Jackson, “Hukuki ve etik nedenlerle nedenlerini açıklayamam” ifadelerini kullandı. Avukatının çekilmesinin ardından Nick Reiner'ın savunmasını kamu tarafından atanan bir avukatın üstleneceği duyuruldu. Davanın bir sonraki duruşması 23 Şubat'ta görülecek.Ne olmuştu?78 yaşındaki Rob Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca” ve “Birkaç İyi Adam” gibi filmleriyle tanınıyordu. 70 yaşındaki Michele Singer Reiner ise oyuncu, fotoğrafçı ve yapımcıydı. Çift, 14 Aralık’ta Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/unlu-yonetmen-rob-reiner-ve-esi-los-angelestaki-evlerinde-olu-bulundu-polis-sorusturma-baslatti-1101793883.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793714_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_610397e1318b85a5ba69b15681764070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rob reiner, yönetmen, mahkeme
abd, rob reiner, yönetmen, mahkeme

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin 'cinayet davasında' yeni gelişme

10:27 08.01.2026
© AP Photo / Kevin WolfÜnlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner evinde ölü bulundu
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Abone ol
Hollywood yönetmeni Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesiyle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson, gerekçe göstermeden davadan çekildi. Ünlü çift, Aralık ayında evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Hollywood'un ünlü yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesiyle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Reiner'ı savunan ünlü avukat Alan Jackson, davadan çekildiğini duyurdu.
Los Angeles'ta bir mahkemede görülen duruşmada, 32 yaşındaki Nick Reiner, anne ve babasının 'birinci derece cinayetle öldürülmesi' suçlamalarına ilişkin henüz bir savunma yapmadı. Duruşmanın ardından konuşan avukat, artık davada yer almayacağını söyledi.

Avukat gerekçe vermeden davadan çekildi

Jackson, Jackson, “Benim kontrolüm dışında ve daha da önemlisi Nick’in kontrolü dışında gelişen koşullar, bu temsili sürdürmemizi imkansız hale getirdi” dedi. Gerekçeye ilişkin detay veremeyeceğini belirten Jackson, “Hukuki ve etik nedenlerle nedenlerini açıklayamam” ifadelerini kullandı.
Avukatının çekilmesinin ardından Nick Reiner'ın savunmasını kamu tarafından atanan bir avukatın üstleneceği duyuruldu. Davanın bir sonraki duruşması 23 Şubat'ta görülecek.

Ne olmuştu?

78 yaşındaki Rob Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca ve “Birkaç İyi Adam” gibi filmleriyle tanınıyordu. 70 yaşındaki Michele Singer Reiner ise oyuncu, fotoğrafçı ve yapımcıydı.
Çift, 14 Aralık’ta Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
YAŞAM
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Oğulları 'cinayet şüphesiyle' tutuklandı
15 Aralık 2025, 09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала