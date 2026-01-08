https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/unlu-yonetmen-rob-reiner-ve-esinin-cinayet-davasinda-yeni-gelisme-1102574465.html
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin 'cinayet davasında' yeni gelişme
Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin 'cinayet davasında' yeni gelişme
08.01.2026
Hollywood'un ünlü yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesiyle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Reiner'ı savunan ünlü avukat Alan Jackson, davadan çekildiğini duyurdu.Los Angeles'ta bir mahkemede görülen duruşmada, 32 yaşındaki Nick Reiner, anne ve babasının 'birinci derece cinayetle öldürülmesi' suçlamalarına ilişkin henüz bir savunma yapmadı. Duruşmanın ardından konuşan avukat, artık davada yer almayacağını söyledi.Avukat gerekçe vermeden davadan çekildiJackson, Jackson, “Benim kontrolüm dışında ve daha da önemlisi Nick’in kontrolü dışında gelişen koşullar, bu temsili sürdürmemizi imkansız hale getirdi” dedi. Gerekçeye ilişkin detay veremeyeceğini belirten Jackson, “Hukuki ve etik nedenlerle nedenlerini açıklayamam” ifadelerini kullandı. Avukatının çekilmesinin ardından Nick Reiner'ın savunmasını kamu tarafından atanan bir avukatın üstleneceği duyuruldu. Davanın bir sonraki duruşması 23 Şubat'ta görülecek.Ne olmuştu?78 yaşındaki Rob Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca” ve “Birkaç İyi Adam” gibi filmleriyle tanınıyordu. 70 yaşındaki Michele Singer Reiner ise oyuncu, fotoğrafçı ve yapımcıydı. Çift, 14 Aralık’ta Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
