Trump: 2027 yılı askeri bütçemizin 1.5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim

Senatörler, Kongre Üyeleri, Bakanlar ve diğer Siyasi Temsilcilerle uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, özellikle bu çok sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda, ülkemizin iyiliği için 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1.5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim.

Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz "Hayalimizde olan orduyu" kurmamıza ve daha da önemlisi, düşmandan bağımsız olarak bizi GÜVENDE tutmamıza olanak sağlayacaktır. Diğer ülkelerden gelen ve geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'ni daha önce hiç görülmemiş seviyelerde "soymuş" olan ülkelerden elde edilen muazzam gümrük vergileri olmasaydı, 1 trilyon dolarlık rakamda kalırdım.

Ancak gümrük vergileri ve getirdikleri muazzam gelir sayesinde, geçmişte (özellikle de sadece bir yıl önce, ülkemizin tarihindeki en kötü başkan olan uykucu Joe Biden yönetimi sırasında!) düşünülemeyecek miktarlarda gelir elde ediyoruz ve aynı zamanda eşsiz bir askeri güç oluştururken, borçları ödeyebiliyor ve ülkemizdeki orta gelirli vatanseverlere önemli bir temettü ödeyebiliyoruz!