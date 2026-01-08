https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/tff-duyurdu-489-kisiye-2-ila-12-ay-men-cezasi-1102599263.html
TFF duyurdu: 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası
TFF duyurdu: 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğini... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T21:48+0300
2026-01-08T21:48+0300
2026-01-08T21:48+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
yasadışı bahis
sahte bahis
hakem bahis skandalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fefe65301807a9e79aa5229252eedaed.jpg
Futbolda bahis skandalı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 489 kişinin cezaları açıklandı.PFDK, 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar; gözlemciler, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda görev yapan hakemlerle incelemesi süren 2 futbolcuyu kapsıyor.Kurul ayrıca 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verirken, 6 kişi için incelemenin sürdüğünü, 2 isimde ise idari tedbirin kaldırıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/tff-duyurdu-bahis-oynadigi-tespit-edilen108-teknik-direktor-pfdkya-sevk-edildi-1102558927.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f8531147e1f520fbbc2902e453f4d1b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı
türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı
TFF duyurdu: 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.
Futbolda bahis skandalı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 489 kişinin cezaları açıklandı.
PFDK, 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar; gözlemciler, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda görev yapan hakemlerle incelemesi süren 2 futbolcuyu kapsıyor.
Kurul ayrıca 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verirken, 6 kişi için incelemenin sürdüğünü, 2 isimde ise idari tedbirin kaldırıldığını duyurdu.