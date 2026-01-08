Türkiye
TFF duyurdu: 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğini... 08.01.2026
Futbolda bahis skandalı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 489 kişinin cezaları açıklandı.PFDK, 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar; gözlemciler, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda görev yapan hakemlerle incelemesi süren 2 futbolcuyu kapsıyor.Kurul ayrıca 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verirken, 6 kişi için incelemenin sürdüğünü, 2 isimde ise idari tedbirin kaldırıldığını duyurdu.
TFF duyurdu: 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 489 kişiye 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.
Futbolda bahis skandalı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 489 kişinin cezaları açıklandı.
PFDK, 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar; gözlemciler, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda görev yapan hakemlerle incelemesi süren 2 futbolcuyu kapsıyor.
Kurul ayrıca 14 kişi hakkında ceza verilmesine gerek olmadığına karar verirken, 6 kişi için incelemenin sürdüğünü, 2 isimde ise idari tedbirin kaldırıldığını duyurdu.
SPOR
TFF duyurdu: Bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
Dün, 15:57
