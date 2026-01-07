TFF duyurdu: Bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
15:57 07.01.2026 (güncellendi: 16:33 07.01.2026)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
© İHA / İHA-AW197135
Abone ol
TFF, son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı gibi Süper Lig'de görev yapmış teknik direktörler de yer alıyor.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
Hangi isimler var?
Bahis oynayan teknik direktörler arasında eski ünlü futbolcular da yer aldı.
Gökhan Ünal
Hakan Keleş
Mehmet Altıparmak
Tolgay Kerimoğlu
Murat Hacıoğlu
Cüneyt Dumlupınar
Tuna Üzümcü
Mustafa Alper Avcı
Muzaffer Bilazer
Taner Gülleri
İlker Avcıbay
TFF liste
TFF liste
TFF liste
TFF liste
TFF liste
TFF liste
29 Aralık 2025, 18:25