https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/tff-duyurdu-bahis-oynadigi-tespit-edilen108-teknik-direktor-pfdkya-sevk-edildi-1102558927.html

TFF duyurdu: Bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi

TFF duyurdu: Bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

TFF, son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T15:57+0300

2026-01-07T15:57+0300

2026-01-07T16:33+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

teknik direktör

bahis

yasa dışı bahis

yasadışı bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı gibi Süper Lig'de görev yapmış teknik direktörler de yer alıyor.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."Hangi isimler var?Bahis oynayan teknik direktörler arasında eski ünlü futbolcular da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahis-sorusturmasi-tff-353-hakem-ve-75-gozlemciyi-pfdkye-sevk-etti-1102343647.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), teknik direktör, bahis, yasa dışı bahis, yasadışı bahis