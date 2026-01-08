https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/telefonu-bir-kenara-birakip-hayal-kurmanin-3-faydasi-siralandi-1102590474.html

Telefonu bir kenara bırakıp hayal kurmanın 3 faydası sıralandı

Telefonu bir kenara bırakıp hayal kurmanın 3 faydası sıralandı

Sputnik Türkiye

Son araştırmalar, insanların telefonlarını günde en az 50 kez kontrol ettiğini ortaya koyuyor. İşte faydaları...

2026-01-08T16:53+0300

2026-01-08T16:53+0300

2026-01-08T16:53+0300

yaşam

telefon

hayal

araştırma

detoks

faydaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102590295_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2ad6a7a28e0b7220639ffb10972dee8b.jpg

Uzmanlar, hayallere dalmaya zaman ayırmanın ruh hali, problem çözme becerileri ve hatta sosyal ilişkiler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söylüyor.Araştırmalar, telefon yerine zihnin serbest dolaşmasına izin vermenin en az üç önemli faydası olduğunu gösteriyor:1- Sandığınızdan daha keyifli olabilir2022 yılında Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, insanlar yalnızca düşünmenin ne kadar keyifli olabileceğini sistematik biçimde küçümsüyor.Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden eğitim psikoloğu Kou Murayama’nın yürüttüğü araştırmada katılımcılara, 20 dakika boyunca boş bir odada tek başına oturmanın nasıl hissettireceği soruldu. Deneyin sonunda ise çoğu kişinin, sıkılacağını düşündüğü kadar sıkılmadığı ve beklediğinden daha fazla keyif aldığı ortaya çıktı.Uzmanlar, eğer hayal kurarken olumsuz düşünceler tekrar tekrar zihne geliyorsa, ‘olumlu ve yapıcı hayal kurma’ denilen yöntemin işe yarayabileceğini söylüyor.2 Problem çözmeye yardımcı oluyorAraştırmalara göre zihnin serbestçe dolaştığı anlar, sorun çözmede oldukça etkili. Hatta bazen, bilinçli olarak çözüm aramaktan daha faydalı olabiliyor.Sussex Üniversitesi’nden psikolog Giulia Poerio, beynin ‘varsayılan mod’da bile aktif olduğunu ve farklı beyin bölgelerinin çalışmayı sürdürdüğünü söylüyor.Uzmanlara göre kısa bir yürüyüş yapmak ya da basit bir işle meşgul olmak, düşüncelerin ‘demlenmesine’ izin vererek karmaşık sorunlara yeni çözümler bulunmasını kolaylaştırabiliyor.3- İnsanlara daha yakın hissetmenizi sağlayabilirHayal kurmanın sosyal ve duygusal faydaları da var. Poerio’nun 2016 yılında yaptığı bir çalışmada, sevilen bir kişiyle geçirilen keyifli bir anı hayal eden katılımcıların, o kişiye daha bağlı hissettikleri görüldü.Araştırmacılara göre bu tür sosyal hayaller, zor ilişkileri anlamaya, hatalardan ders çıkarmaya ve gelecekteki sosyal durumlara hazırlanmayı da kolaylaştırıyor.Poerio, insanların zihinsel olarak zamanda yolculuk yapabilme ve sosyal etkileşimleri simüle edebilme yeteneğinin önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/dolari-da-euroyu-da-geride-birakti-tuik-2025in-getiri-sampiyonunu-acikladi-1102588118.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telefon, hayal kurmak, araştırma, telefonu bırakmanın faydaları, hayal kurmanın faydaları, yaşam, yaşam haberleri