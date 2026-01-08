https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/dolari-da-euroyu-da-geride-birakti-tuik-2025in-getiri-sampiyonunu-acikladi-1102588118.html
08.01.2026
Doları da Euro'yu da geride bıraktı: TÜİK 2025'in getiri şampiyonunu açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarındaki getiri oranını açıkladı. 2025 yılında kimi yatırım araçları yüz güldürürken kimileri de kaybettirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla DİBS'ten sağlandı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, avro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlayan yatırım araçları oldu.
TÜFE ile indirgendiğinde de külçe altının yüzde 3,61, BIST 100 endeksinin yüzde 2,67, mevduat faizinin (brüt) yüzde 2,08, avronun yüzde 1,42 ve doların yüzde 0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladığı görüldü.
Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.
Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.
Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,6, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve avro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve avro 4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,53 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.