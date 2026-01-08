https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/servis-bekleyen-10-yasindaki-ogrencinin-basina-buz-kutlesi-dustu-agir-yaralandi-1102579648.html

Servis bekleyen 10 yaşındaki öğrencinin başına buz kütlesi düştü: Ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Kars'ta okul servisini bekleyen 10 yaşındaki kız öğrencinin başına 7 katlı bir binadan buz kütlesi düştü. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Kars'ta okul servisini bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E.'nin başına, 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi düştü.Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındıBuz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

