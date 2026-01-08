https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/servis-bekleyen-10-yasindaki-ogrencinin-basina-buz-kutlesi-dustu-agir-yaralandi-1102579648.html
Servis bekleyen 10 yaşındaki öğrencinin başına buz kütlesi düştü: Ağır yaralandı
Servis bekleyen 10 yaşındaki öğrencinin başına buz kütlesi düştü: Ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Kars'ta okul servisini bekleyen 10 yaşındaki kız öğrencinin başına 7 katlı bir binadan buz kütlesi düştü. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-08T12:41+0300
2026-01-08T12:41+0300
2026-01-08T12:41+0300
türki̇ye
kars
buz
buz kütlesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102478344_0:166:2544:1597_1920x0_80_0_0_2c8ec653efacbe3ef0a5aca268bca849.jpg
Kars'ta okul servisini bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E.'nin başına, 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi düştü.Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındıBuz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/catidan-dusen-kar-ve-buz-kutleleri-21-yasindaki-ayse-iderin-olumune-neden-oldu-1102534337.html
türki̇ye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102478344_99:0:2447:1761_1920x0_80_0_0_c13eef70e6f64d49328caabec0e524be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kars, buz, buz kütlesi
Servis bekleyen 10 yaşındaki öğrencinin başına buz kütlesi düştü: Ağır yaralandı
Kars'ta okul servisini bekleyen 10 yaşındaki kız öğrencinin başına 7 katlı bir binadan buz kütlesi düştü. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta okul servisini bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E.'nin başına, 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi düştü.
Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındı
Buz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.