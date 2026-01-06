https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/catidan-dusen-kar-ve-buz-kutleleri-21-yasindaki-ayse-iderin-olumune-neden-oldu-1102534337.html
Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu
Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu
Bitlis'te kaldırımda yürüyen Ayşe İder caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in üzerine düştü.Çevredekiler kar yığını altında kalan İder'i olduğu yerden çıkarsa da İder, ağır yaralandı.112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar sonucu olay yerine sevk edildi.Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ayşe İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
22:05 06.01.2026 (güncellendi: 22:06 06.01.2026)
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in üzerine düştü.
Çevredekiler kar yığını altında kalan İder'i olduğu yerden çıkarsa da İder, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar sonucu olay yerine sevk edildi.
Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayşe İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.