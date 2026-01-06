https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/catidan-dusen-kar-ve-buz-kutleleri-21-yasindaki-ayse-iderin-olumune-neden-oldu-1102534337.html

Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu

Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu

Sputnik Türkiye

Bitlis'te kaldırımda yürüyen Ayşe İder caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T22:05+0300

2026-01-06T22:05+0300

2026-01-06T22:06+0300

türki̇ye

tatvan

türkiye

çatı

buz

buz kütlesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102534421_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_55f37998fedd7c9a2f069b6044b78402.jpg

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in üzerine düştü.Çevredekiler kar yığını altında kalan İder'i olduğu yerden çıkarsa da İder, ağır yaralandı.112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar sonucu olay yerine sevk edildi.Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ayşe İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kayip-olarak-aranan-gencin-cesedi-seyhan-baraj-golunde-bulundu-1102533942.html

türki̇ye

tatvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tatvan, türkiye, çatı, buz, buz kütlesi