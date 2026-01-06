Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu
Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu
Sputnik Türkiye
Bitlis'te kaldırımda yürüyen Ayşe İder caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tatvan
türkiye
çatı
buz
buz kütlesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in üzerine düştü.Çevredekiler kar yığını altında kalan İder'i olduğu yerden çıkarsa da İder, ağır yaralandı.112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar sonucu olay yerine sevk edildi.Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ayşe İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
türki̇ye
tatvan
tatvan, türkiye, çatı, buz, buz kütlesi
tatvan, türkiye, çatı, buz, buz kütlesi

Çatıdan düşen kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in ölümüne neden oldu

22:05 06.01.2026
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA / Servet Taşdemir
Bitlis'te kaldırımda yürüyen Ayşe İder caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri 21 yaşındaki Ayşe İder'in üzerine düştü.
Çevredekiler kar yığını altında kalan İder'i olduğu yerden çıkarsa da İder, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ihbar sonucu olay yerine sevk edildi.
Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayşe İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
