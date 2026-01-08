https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/sanchez-gazzeye-ispanyol-askerlerini-gonderebiliriz-1102584932.html

Sanchez: Gazze’ye İspanyol askerlerini gönderebiliriz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Gazze’ye Azeri askerleri göndermeyi düşünmediklerini açıklamasının ardından bir açıklama da İspanya Başbakanı'ndan geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze için oluşturulacak olası bir barış misyonunda İspanyol askerlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'de düzenlediği Büyükelçiler Konferansının açılışında konuştu.‘İspanyol askeri orada bulunmalı’İspanya Başbakanı, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda bu ülkede görev yapması için kurulması muhtemel bir barış gücü misyonunda İspanyol askeri personelinin bulunması gerektiğini ve kararlaştırılabilecek benzer bir misyonda Gazze'ye de asker gönderebileceklerini kaydetti.‘İki devlet bir arada yaşamalı’Sanchez, bu görevin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.Aliyev 'göndermeyeceğiz' demişti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Azeri basınına verdiği bir röportajda ‘Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini’ bildirirken “Filistin de bizi pek savunmadı” ifadelerini kullanmıştı.

