Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/sanchez-gazzeye-ispanyol-askerlerini-gonderebiliriz-1102584932.html
Sanchez: Gazze’ye İspanyol askerlerini gönderebiliriz
Sanchez: Gazze’ye İspanyol askerlerini gönderebiliriz
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Gazze’ye Azeri askerleri göndermeyi düşünmediklerini açıklamasının ardından bir açıklama da İspanya Başbakanı'ndan geldi.
2026-01-08T13:44+0300
2026-01-08T13:44+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
gazze
asker
i̇lham aliyev
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099381680_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b305c90cc05c48ab310fea08b2dddd9b.jpg
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze için oluşturulacak olası bir barış misyonunda İspanyol askerlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'de düzenlediği Büyükelçiler Konferansının açılışında konuştu.‘İspanyol askeri orada bulunmalı’İspanya Başbakanı, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda bu ülkede görev yapması için kurulması muhtemel bir barış gücü misyonunda İspanyol askeri personelinin bulunması gerektiğini ve kararlaştırılabilecek benzer bir misyonda Gazze'ye de asker gönderebileceklerini kaydetti.‘İki devlet bir arada yaşamalı’Sanchez, bu görevin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.Aliyev 'göndermeyeceğiz' demişti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Azeri basınına verdiği bir röportajda ‘Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini’ bildirirken “Filistin de bizi pek savunmadı” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/aliyev-gazzeye-asker-gondermeyi-dusunmuyoruz-1102523472.html
gazze
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099381680_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_69c168404382d5d8c89f0a7cc76c13b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sanchez, ispanya, gazze, asker, ispanyol askeri, aliyev, gazze, asker, haberler, gazze haberleri, dünya haberleri
sanchez, ispanya, gazze, asker, ispanyol askeri, aliyev, gazze, asker, haberler, gazze haberleri, dünya haberleri

Sanchez: Gazze’ye İspanyol askerlerini gönderebiliriz

13:44 08.01.2026
La Vuelta Bisiklet Yarışı'nda Protestolar
La Vuelta Bisiklet Yarışı'nda Protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Gazze’ye Azeri askerleri göndermeyi düşünmediklerini açıklamasının ardından bir açıklama da İspanya Başbakanı Sanchez’den geldi. Sanchez, İspanyol askerlerinin olası barış misyonuyla Gazze'ye gönderilebileceğini söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze için oluşturulacak olası bir barış misyonunda İspanyol askerlerinin de yer alması gerektiğini söyledi.
Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'de düzenlediği Büyükelçiler Konferansının açılışında konuştu.

‘İspanyol askeri orada bulunmalı’

İspanya Başbakanı, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda bu ülkede görev yapması için kurulması muhtemel bir barış gücü misyonunda İspanyol askeri personelinin bulunması gerektiğini ve kararlaştırılabilecek benzer bir misyonda Gazze'ye de asker gönderebileceklerini kaydetti.

‘İki devlet bir arada yaşamalı’

Sanchez, bu görevin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Aliyev 'göndermeyeceğiz' demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Azeri basınına verdiği bir röportajda ‘Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini’ bildirirken “Filistin de bizi pek savunmadı” ifadelerini kullanmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
DÜNYA
Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz
6 Ocak, 13:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала